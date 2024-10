Ve retador fusión Minerd y Mescyt en 6 meses

Santo Domingo.- El presidente del Consejo de Directores APEC, Carlos Ortega, consideró este miércoles como retador el proceso de fusionar en 6 meses el Ministerio de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Sin embargo, sostiene que si la modificación permitirá tener mejores profesionales y ciudadanos, que se realice en el tiempo que sea necesario.

“Yo entiendo que sería muy retador hacerlo en 6 meses. Creo que hay que darle el tiempo necesario para que frague y dé los resultados que nosotros como país necesitamos”, expresó Ortega durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Puedes leer: Grupo APEC celebra 60 años

Aclaró que hasta el momento el Grupo APEC no se le ha notificado cómo se llevará a cabo el proceso y lo que implicaría en términos de retos y beneficios.

“Por lo que se entiende, tiene aspectos positivos. Ahora bien, habría que ver cómo se va a dar, cuál es el impacto que va a tener. O sea, siempre, porque es parte de la génesis de nosotros como grupo, si beneficia a esa población estudiantil en todos los niveles, desde los cuatro años hasta la educación superior, pues evidentemente que nosotros estaríamos de acuerdo con eso”, comentó.

Grupo APEC durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.- Foto: José de León

Dijo que el proyecto de fusión requiere de un diagnóstico previo con el fin de conocer la situación actual, establecer una previsión y las correcciones de lugar, además, específicamente en lo que respecta a educación, entiende que debería conllevar un diagnostico permanente.

Agregó que “yo creo que el fin último de un proyecto de esta naturaleza debe ser que exista una mejoría puntual y que todos los ciudadanos la podamos percibir y la podamos hacer nuestra. Pero evidentemente es necesario ese diagnóstico. No sabemos si ese diagnóstico existe”.

También estuvo presente la presidenta del Consejo APEC de Pasados Presidentes, Norma Rivera de Vargas; el vicepresidente de la Junta de Directores de UNAPEC, Álvaro Souza; la presidente de la Junta de Directores FUNDAPEC, Yolanda Del Monte; el presidente de la Junta de Directores CENAPEC, Harold Molina y el presidente de la Junta de Directores PROMAPEC, Luis Concepción.

Reformas

En cuanto a las reformas, Carlos Ortega afirmó que el Decanato de Humanidades de la Universidad APEC está desarrollando coloquios con el fin de discutir tanto la reforma fiscal como laboral de cara a la sociedad dominicana.

Sobre la eliminación de exenciones en el caso de instituciones educativas y sin fines de lucro, asegura que hay que tener mucho cuidado porque se trata de un beneficio a favor de la comunidad.

“Creo que antes de quitarlo lo ideal sería saber por qué de alguna manera u otra quizás no se ha ejercido algún tipo de control sobre aquellos que están supuestos a recibirlo y que de alguna manera u otra no lo han recibido o no han hecho el mejor uso de esos beneficios”, señaló.