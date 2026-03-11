Vehículo se vuelca en elevado de la Máximo Gómez; conductor resulta con heridas leves

Santo Domingo.– Un vehículo se volcó la noche de este miércoles en el elevado de la avenida Máximo Gómez, próximo a la avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional. A pesar del aparatoso accidente, el conductor resultó con heridas leves.

De acuerdo con residentes de la zona, este tipo de incidentes ocurre con frecuencia en ese tramo, debido a la falta de señalización e iluminación en el elevado, así como al deterioro de la vía.

Los comunitarios aseguraron que en la última semana se han registrado al menos dos accidentes similares en el lugar. “Ahí no dura una semana sin que se voltee un carro o una jeepeta”, expresó uno de los residentes, al señalar que muchos conductores no logran identificar correctamente la entrada al elevado.

Asimismo, advirtieron que la situación representa un peligro constante para quienes transitan por la zona, especialmente motoristas y conductores que circulan de noche. “Mientras no se mate una persona ahí, no van a resolver nada”, manifestó otro ciudadano.