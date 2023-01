Ven no es orgánica Ley de Fideicomiso

La ley de fideicomiso aprobada en primera lectura antier por la Cámara de Diputados no es orgánica porque no afecta el sistema económico y financiero de República Dominicana, explicó esta mañana el Movimiento Cívico Participación Ciudadana.

Joseph Manuel Abreu, coordinador nacional de la entidad, destacó igualmente que a la iniciativa se le han realizado importantes cambios, incluyendo que los contratos se realizarán conforme a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

“Si bien la ley de fideicomiso pareciera una ley orgánica porque encara aspectos del régimen financiero y de inversión pública como bien destaca el artículo 112 de la Constitución de la República. Ya el Tribunal Constitucional en su sentencia 359-14 ha definido cuando se considera una ley orgánica, que son las leyes marco que regulan el sistema financiero y económico, y de Cámara de Cuentas, contenida en el título 11 de la Constitución que va del artículo 217 al 251 y cuando se trata de una ley que plantea reforma temporales y puntuales a estos régimen como una reforma tributaria, que sí es orgánica”, sostuvo.

Agregó que “un ejemplo muy puntual de ley orgánica es la 423-06 de presupuesto, o sea que es orgánica, sin embargo la ley anual de Presupuesto General de la Nación no es orgánica, sino ordinaria porque no es una ley marco, sino que se elabora en el marco de la ley 423-06 de presupuesto”.

Abreu sostuvo que tal y como plantea el experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez, las leyes orgánicas son aquellas que, entre otras materias, regulan el régimen económico y financiero y el presupuesto, planificación e inversión pública.

La oposición al fideicomiso

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiana (PRSC), Alianza País (AlPaís) y Frente Amplio (FA) rechazan la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos, refrendado ayer en la Cámara de Diputados, por entender que es inconstitucional y compromete la propiedad de los bienes del Estado.

Sin embargo, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) lo defienden y dicen que ayudará a eficientizar muchas instituciones públicas.

Los legisladores Juan Julio Campos, Omar Fernández, Pedro Botello y Pedro Martínez, voceros en la Cámara de Diputados, del PLD, FP, PRSC y AlPaís, respectivamente, sostienen que la pieza tal y como fue aprobada por la Cámara Baja es inconstitucional y no garantiza que los bienes que pasarán a fideicomiso seguirán siendo público.

Campos dijo que la iniciativa fue aprobada como ley ordinaria pero que se trata de una ley orgánica.

“El PLD no está en contra de este proyecto desde el punto de vista del fondo, pero no en la manera en que fue aprobado, porque con relación al informe de la comisión en muchos aspectos no estábamos de acuerdo y con relación a la manera en que se aprobó”, dijo Campos.