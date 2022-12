Ven urge aprobar el Código Penal

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, dijo esta mañana que se impone aprobar cuanto antes el proyecto de Ley de Código Penal de la República, para frenar a jueces que han dado libertad a personas que tienen en los tribunales hasta seis grandes expedientes, acusados de cometer distintos delitos.

Opinó que el Código Penal es una herramienta fundamental para enfrentar la actual ola de delincuencia e inseguridad ciudadana que afecta al país.

Al mismo tiempo lamentó que la pieza se quedará sin aprobar nuevamente en la presente legislatura que terminará el 12 de enero del año entrante.

«Lo que está pasando con algunos jueces, es que estamos viendo que una gente que tiene varias medidas de coerción, de garantías económicas, no puede estar en la calle porque representa una inseguridad para todos los ciudadanos. Si usted mató una gente y van y le dan una garantía económica, garantía económica sobre garantía económica, eso no es un principio y hay que ver cómo nosotros las medidas de estos jueces en primera instancia y la corte de apelación se ajustan más, no al derecho porque no es que se ajusten al derecho, a la justicia», declaró.

Consideró inaceptable que un tribunal conceda una garantía a una persona que ya tiene otras cinco garantías por otros crímenes, entre ellos hasta homicidio. “Usted se imagina a una persona que por un crimen de droga, que por un crimen de asesinato le dan una garantía económica y luego se la dan de nuevo, esto no puede ser”.

Dijo que los jueces tienen en sus manos las herramientas legales suficientes para apoyar con sus decisiones las acciones que se toman desde la Policía y el Ministerio de Interior y Policía contra la delincuencia.

Jiménez opinó que el Código Penal tiene que ser aprobado en la legislatura que inicia el 27 de Febrero del año entrante.

«Con el Código hubiese sido diferente, no es verdad que tuviéramos hoy la situación que tenemos, les creamos la herramienta a esos jueces para que no puedan tener la alternativa de soltar a quienes no deben estar sueltos. Hoy nosotros tenemos gente con cinco y seis grandes expedientes, no cualquier expediente, suelto y lo que pasó en la fiscalía hay que verlo, hay que quitarle las cárceles a la Procuraduría General de la República, solamente en este país se presenta el caso que el que acusa y persigue es el que también te tranca y te guarda, a la fiscalía a la darle acceso a los presos, pero hay que quitársela porque yo te persigo hasta que siga con tu condena», sostuvo.

Agregó que «uno de los casos más horrendo que se dio este pasado año fue el caso de Julio Peña Rubio, hermano del exgobernador de Barahona Pedro Peña Rubio, ese señor fue de la cárcel que lo llamaron, se hicieron pasar por una mujer, lo secuestran y lo matan y lo lanzan al río, cómo es posible que desde la misma cárcel se estén escenificando actos de barbarie, actos de tortura, actos de secuestro, es un tema que tenemos que parar y ese muerto es del Ministerio Público, ese muerto es de la Dirección de Prisiones, es de quien está manejando el tema de las cárceles, entonces necesitamos el Código Penal».

Los esfuerzos

El presidente Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados llamó a todos los poderes del Estado, para trabajar unidos y en el mismo sentido en favor de la seguridad ciudadana, especialmente al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Destacó que el Ministerio de Interior y Policía ha hecho inmensos esfuerzos, invirtiendo recursos, equipamiento, y ejecutando efectivos planes, que han dado como resultado el desmantelamiento de peligrosas bandas y el apresamiento de delincuentes.

Diálogo por la seguridad

El diputado Alexis Jiménez anunció la instalación de una mesa para buscar soluciones a la inseguridad ciudadana, la cual estará presidida por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Están invitados el Ministerio Público, la judicatura, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Policía, Fundación Institucionalidad y Justicia, legisladores, las iglesias, el Ministerio de Interior y Policía, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada.