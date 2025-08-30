Venezuela, campeón Torneo Panam 11-12

El doctor Salvador Ramos (izquierda) y Luis Mercedes entregan la copa de campeón al combinado de Venezuela.

El representativo de Venezuela se proclamó campeón de la edición número 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años) al derrotar 3-2 a la República Dominicana, justa que tuvo especial dedicatoria a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Es la tercera ocasión que los venezolanos conquistan este torneo.

La primera vez sucedió en 2016 y la segunda en 2018.

El Jugador Más Valioso fue Josber Solorzano, al lanzar seis entradas, cuatro hits, dos carreras y ocho ponches.

Cabe destacar que a pesar del revés, República Dominicana lanzó un no-hitter a Venezuela. Las tres carreras anotadas por los contrarios fueron producto por igual cantidad de errores.

La entrega del trofeo a los campeones estuvo presidida por el doctor Salvador Ramos, presidente del Comité Organizador del torneo y director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), así como por Luis Mercedes, director general del certamen que reunió a jugadores de 12 países.

“Felicitar al equipo de Venezuela por tan buen partido que registró ante República Dominicana. Pero lo más destacable de este partido es la forma con como Venezuela ganó, mediante un no-hitter que a ellos mismo República Dominicana le lanzó”, dijo Mercedes.

El lanzador derrotado fue Derek Solimán, quien lanzó tres episodios de dos carreras (Ambas sucias) tras enfrentar a 11 bateadores.

Respaldo

El torneo contó con el respaldo del presidente Luis Abinader, Ministerio de Deportes, que dirige Kelvin Cruz; Comisionado Nacional de Béisbol, bajo la dirección de Junior Noboa y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

Los técnicos, entrenadores y fanáticos elogiaron la organización del Panam Infantil de béisbol.