Venezuela elimina a Japón y avanza a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

MIAMI.- La representación de Venezuela clasificó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras eliminar a Japón con victoria 8-5, en partido efectuado la noche de este sábado en el loanDepot Park.

El conjunto comandado por Omar López, que con el triunfo logró además su boleto olímpico a los Juegos de Los Ángeles 2028, se medirá a Italia el lunes por el pase a la final del torneo.

El loanDepot Park parecía venirse abajo con la algarabía de los venezolanos tras realizarse el último out, celebrando la doble hazaña de vencer a los japoneses y de clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos en béisbol.

Los venezolanos atacaron a Yoshinobu Yamamoto con jonrón solitario de Ronald Acuña Jr. en la primera entrada, pero los nipones igualaron las acciones con cuadrangular de Shohei Ohtani.

En la segunda entrada, Venezuela volvió al ataque al fabricar la segunda carrera producto de un doble de Gleyber Torres.

Los japoneses respondieron con un rally de cuatro carreras en el tercer episodio, producto de un cuadrangular de tres anotaciones conectado por el antesalista Shota Morishita, quien había entrado en sustitución de Seiya Suzuki, que salió con molestias.

En el quinto, los venezolanos se acercaron marcando dos vueltas y en el sexto tomaron el control del encuentro al fabricar tres carreras. Posteriormente, añadieron una más para sellar la victoria 8-5.