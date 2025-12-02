Serena Williams tras la derrota contra Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo)

La leyenda del tenis, Serena Williams, negó categóricamente que esté preparando un regreso a las canchas, asegurando en un mensaje publicado este martes que “NO va a regresar”, luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmara que la jugadora de 23 Grand Slams volvió a inscribirse en el registro antidopaje, un requisito obligatorio para cualquier atleta que considere salir del retiro.

Ese paso inicial suele ser interpretado como una señal de retorno a la competencia, aunque en este caso la propia Williams descartó esa posibilidad.

La exnúmero uno del mundo, de 44 años, no compite desde que se despidió del circuito en el Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando declaró que prefería hablar de una “evolución” fuera del tenis antes que de un retiro definitivo.

Tras la oleada de especulaciones, Williams reforzó su mensaje con otra publicación: “Dios mío, gente, NO voy a regresar. Este incendio es una locura”.

Reacciones y postura oficial

Su agente no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, confirmó a The Associated Press que la jugadora presentó la documentación requerida para reincorporarse al Grupo de Pruebas Registrado Internacional. Aun así, subrayó que, si ella decidiera volver, “sería recibida con entusiasmo por ser una de las mayores campeonas de la historia”.

Williams sigue siendo una figura dominante dentro y fuera del deporte, por lo que un eventual retorno tendría un impacto extraordinario en el circuito.

La noticia de su reingreso al registro antidopaje fue difundida inicialmente por el portal Bounces.

El proceso de control

“Está en la lista y de vuelta en el grupo de pruebas”, escribió el portavoz de la ITIA, Adrian Bassett, en un comunicado enviado a The Associated Press.

Los atletas inscritos deben suministrar información precisa sobre su paradero para estar disponibles ante controles fuera de competencia.

Cualquier jugador que se haya retirado y decida volver está obligado a someterse a seis meses de pruebas antes de ser habilitado para competir.

Este protocolo aplica sin excepciones, incluso para figuras veteranas o con historial de éxitos como Williams.

El espejo de Venus

La hermana mayor de Serena, Venus Williams, regresó a la acción este julio a los 45 años tras casi año y medio fuera del circuito, sin haber anunciado nunca un retiro formal. En el pasado Abierto de Estados Unidos se convirtió en la jugadora de mayor edad en disputar individuales desde 1981.

Al reincorporarse en el DC Open, Venus comentó que desearía volver a competir junto a su hermana, recordando que juntas conquistaron 14 títulos de dobles de Grand Slam.

“Siempre hicimos todo juntas y, por supuesto, la extraño”, dijo cuando se le preguntó por un video en redes donde Serena aparecía batiendo una pelota.

“Si ella regresa, estoy segura de que se los hará saber”, concluyó Venus.