Varios supervivientes del pederasta Jeffrey Epstein asistirán este martes al discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio.

El discurso, el primero del segundo mandato de Trump, llega en un momento político marcado por las últimas revelaciones de los documentos del caso Epstein.

Además de las detenciones del expríncipe Andrés y del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, el terremoto político amenaza también a la administración Trump al salpicar al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, bajo escrutinio por mentir sobre su relación con Epstein.

En este contexto, varios representantes demócratas han aprovechado la tradición de llevar invitados a la tribuna de la Cámara para poner el foco sobre las responsabilidades aún por dirimir en el caso de abusos que rodeó al pederasta, fallecido en su celda 2019 tras, según las autoridades, quitarse la vida.

Los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin han invitado a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein que publicó (de forma póstuma) unas memorias sobre su experiencia tituladas Nobody’s Girl (La chica de nadie).

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha invitado a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.

En el discurso del martes se prevé que Trump destaque los logros de su Administración en el primer año de este segundo mandato, pero que dedique también un apartado especial al varapalo del Tribunal Supremo a su política económica al anular parcialmente los aranceles.

Los asuntos internacionales, como la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el bloqueo económico sobre Cuba o la posible intervención militar en Irán, serán algunas de las cuestiones que se espera ocupen parte del discurso de Trump.

La cita llega, además, en pleno cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la espera de que las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre cuestiones de política migratoria desbloqueen la aprobación del presupuesto en esta materia.

Trump, que ostenta el récord al discurso más largo en una intervención ante ambas cámaras legislativas que se prolongó durante 1 hora y 42 minutos, ya ha avisado que el de este martes será «largo» porque tiene «mucho de qué hablar».

La réplica demócrata al presidente de Estados Unidos llegará por parte de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que se impuso en las elecciones de noviembre de 2025.