LIMA, Péru.- Por Leonardo Reyes. En su última oportunidad para asegurar la medalla de oro, Crismery Santana no pudo completar la alzada con 143 kilos en el envión en la prueba de los 87 kilos del torneo de pesas de los Juegos Panamericanos que se celebran aquí.

En el movimiento, las pesas se fueron hacia un lado y Crismery salió seriamente lastimada del brazo izquierdo, el cual tuvo que ser inmovilizado.

De todas maneras, Santana se quedó con la medalla de plata con un total de 258 kilos.

“Se me salió el codo, pensé que se me había roto el brazo, pero gracias a Dios no fue peor”, declaró Santana, quien sufrió desgarre en el ligamento del brazo izquierdo.

La medalla de oro fue para la chilena María Valdez, quien tuvo en envión 147 kilos para un total de 259, mientras que el bronce recayó sobre la ecuatoriana Tamara Salazar, con una alzada de 110 kilos en arranque y 146 en envión para un total de 256 kilos.

El segundo lugar del arranque correspondió a la chilena María Fernanda Valdez, quien hizo una alzada de 112 kilos, al igual que Naryuri Pérez, de Venezuela.

En arranque, Crismery quebró su propio récord con 117 kilos. La marca anterior la había impuesto en el campeonato de pesas de Ashgabat, Turkmenistán, el 09 de noviembre de 2018, con 116 kilos.