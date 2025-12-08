En las principales avenidas y plazas comerciales se ha evidenciado en los últimos días un incremento en la vigilancia policial luego que el Gobierno pusiera en marcha el operativo preventivo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, con más de 28 mil agentes policiales y de las Fuerzas Armadas que patrullan las calles para fortalecer la tranquilidad social y reducir la criminalidad durante el período navideño. Esta imagen fue tomada hoy en la avenida Duarte cuando un segundo teniente de la PN daba instrucciones a dos agentes encargados del cuidado de un área de esa importante avenida./Foto Jorge González