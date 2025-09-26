Valencia.- El Valencia Basket ha anunciado que el ala-pívot internacional con Hungría Vincent Valerio-Bodon, nacido en la República Dominicana hace 24 años, pasará a formar parte de su plantilla y participará en la Supercopa Endesa.

El jugador ha estado ayudando al Valencia Basket en los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participó en el partido amistoso en Yecla ante UCAM Murcia.

De este modo, el equipo ‘taronja’ busca ampliar el número de efectivos disponibles de cara a una competición en la que contará con cuatro ausencias confirmadas por lesión.

El jugador Valerio-Bodon ha entrenado con el equipo durante la pretemporada

Aunque nació en República Dominicana, el jugador se crió desde muy pequeño en Hungría, donde empezó a jugar a baloncesto y desarrolló su carrera profesional hasta 2023.

Disputó las dos últimas temporadas en la G-League con los South Bay Lakers y los Rip City Remix, donde coincidió con su actual compañero Isaac Nogues la pasada campaña, aunque cerró el curso pasado en el Estra Pistoia en la primera división italiana.