Vocalista de Cultura Profética logra primera colaboración en inglés

San Juan.- Willy Rodríguez, principal cantante y bajista de la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética, estrenó este viernes, junto al chileno DJ Who, su primera colaboración en inglés de su carrera de más de 25 años, “In My Bones».

Esta pieza musical mezcla sonidos electrónicos con matices del funk, una pegajosa melodía y una letra que cuenta sobre un amor que llega “hasta los huesos”, explicaron los representantes de Rodríguez en un comunicado de prensa. “Con este tema, siento que DJ Who me sacó un poco de mi zona de confort.

Pero a la vez, me trajo a un espacio musical tan cómodo y familiar donde yo solo no hubiese llegado a expresarme”, resaltó Rodríguez en la noche.

Dijo además que como productor musical, DJ Who “logró que el tema me cayera como anillo al dedo, y sin duda alguna es la canción perfecta para este verano de nuestras vidas». No es la primera vez que Rodríguez graba una canción en inglés, pues lo hizo en “Population Disorder”, que forma parte del disco debut de Cultura Profética, “Canción de Alerta” (1996).

En cuanto a la materialización del tema, DJ Who agregó- “ha sido un proceso de creación bien minucioso donde no hemos dejado ningún detalle al azar para lograr un sonido que conecte y haga vibrar a todos. Es realmente un honor trabajar con Willy».

“In My Bones” llega acompañado de su correspondiente video musical , filmado en Santiago de Chile, dirigido y producido también por DJ Who, y en el que muestra a Rodríguez como protagonista de una esperanzadora historia de amor.

La ecléctica unión de estos dos talentos en “In My Bones”, marca la proyección internacional de la destacada figura de la música electrónica DJ Who y es un paso más a la proyección internacional de su carrera, resalta también el comunicado.

El tema incluye la colaboración de los destacados músicos norteamericanos Jam Ortis y Mr. Talkbox, Ron Avant y Jorge Ríos. A su vez, los seguidores de DJ Who y Cultura Profética tendrán la oportunidad de disfrutar de este tremendo junte el 22 de octubre en el Festival Frontera en Chile, y luego en febrero de 2024 en una gira de espectáculos del grupo puertorriqueño en Irlanda, Londres, España, Francia, Alemania y Amsterdam.