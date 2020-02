Ante cada proceso electoral suele afirmarse que se trata de una coyuntura histórica. Considero que lo adecuado sería decir que todos han tenido y tendrán características particulares y que, en función de ellas, todo ciudadano responsable debe asumir la opción que, sin dudas, implica mayor nivel de conveniencia para la conveniencia de la mayoría.

Eso no significa que a partir de esa decisión se alcanzarán todos los anhelos que mucha gente pueda albergar, pero al menos se tiene la certeza de que se está apoyando la alternativa que, en función de la realidad concreta, reúne mejores condiciones y, sobre todo, más altas probabilidades de alcanzar la victoria e impedir el acceso o la continuidad en el poder de intereses políticos que es necesario refrenar.

Siento respeto por quienes se aferran a las propuestas que los representan plenamente sin reparar en sus fortalezas electorales, aun a sabiendas de que con tal apego pueden estar favoreciendo a quien menos quisieran que accediera o retuviera la conducción del Estado.

No obstante, aun estando consciente de que el camino que estoy planteando y sugiriendo puede calificarse como voto útil, no ideológico, lo asumo porque de no actuarse en esa dirección, el daño a la democracia y las consecuencias perniciosas tendrían mucho mayor contundencia.

En 1962, Juan Bosch no satisfacía las aspiraciones políticas del 14 de junio y su líder, Manolo Tavárez, pero ese voto útil al que aludo determinaba la necesidad de respaldarlo.

Los acontecimientos subsiguientes, desatados por el golpe de Estado en septiembre de 1963; el asesinato de Manolo y sus compañeros y la intervención militar de Estados Unidos en 1965, demuestran dónde estaba el lado correcto de la historia.

Muchos no se identificaban con la candidatura de Antonio Guzmán en 1978. Ante la urgencia de desplazar a Joaquín Balaguer y lo que representaba, ¿puede alguien afirmar con razón que no valía la pena sufragar por el candidato que representaba un cambio que se convirtió en grito nacional? El posterior desastre perredeísta no demerita la validez de ese aserto.

En las elecciones de este año la prioridad es la salida del poder del PLD. 20 años son suficientes para confirmar que su modelo está agotado. Se presenta oportunidad de despedir no solo esa organización, sino dirigentes desconectados de las aspiraciones de este pueblo. Al margen de íntimos deseos, eso solo es posible con las ofertas electorales del bloque opositor encabezado por el PRM.