Hace unas semanas hablé sobre la falacia de una «educación digital» en un país donde aun no se ha resuelto el problema de la luz eléctrica. Ahora quiero hablar de un país fantasma donde a nivel institucional todo se resuelve con una cinta magnetofónica que te indica que para cada servicio público necesitas buscar al W.W.W.COM.GOB.DO, aunque la mayoría del pueblo dominicano no tiene acceso a Internet. Les cuento:



Conape

1.-Vino a verme en estos días un campesino, en Jarabacoa, para contarme muy angustiado, que un hermano tiene secuestrada a la mamá, para quitarle la casita y la tierrita que tiene, la tiene encerrada como un animal, no la baña, apenas la alimenta, no la deja ver la luz del sol ni que nadie la vea, con el argumento de que tiene «problemas mentales».

Le pregunté si lo había reportado a la policía, pero argumenta que su hermano vive al lado de un policía al cual «le moja la mano» y nada se puede hacer a ese nivel. Le dije que el comandante de la policía de Jarabacoa me parecía un hombre correcto y serio, pero me dijo que no hay manera de llegar a él porque los policías de menor rango lo impiden.

Llamé entonces al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que antes dirigía Natalie Marie, pero ahí una recepcionista me informó que habían cambiado de dirección y que ahora la institución la dirigía un médico cuyo nombre me reservo por ahora. Pedí hablar con él, pero ese día «solo atendía en su oficina privada». Deme su teléfono solicité: «No lo tenemos». Bien, llame a información: «No aparece en el listado», llame a la Asociación Médica: No lo tenemos registrado, y volví a llamar al Conape.

Que es lo que usted quiere? Pregunto irritada la telefonista. «Saber si ustedes tienen algún servicio de atención a los y las ancianas en Jarabacoa». Espérese ahi y enseguida me conecto con una cinta que decía: «Si usted necesita saber donde están nuestros servicios busque en su directorio electrónico el WWW.COM.GOB.DO,’ y eso hice, a no aval, preguntándome que hacen los ancianos en este país que viven en la pobreza y apenas saben leer y escribir cuando los abusan?

2.-Medioambiente

La Oficina de Medio Ambiente de Jarabacoa nunca está abierta, y por lo tanto es imposible reportarle que en Bella Vista, camino al Vertedero, la gente que no empaca su basura ni la pone para que los camiones, si es que hay camiones, la recojan, están llenando todos los caminos aledaños de basura, pilas de basura, y nadie hace nada. Lo hemos intentado reportar, como hemos escrito ya sobre el polvo incesante que desatan los camiones camino al Vertedero que se podría resolver con una simple capa de asfalto.