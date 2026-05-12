NUEVA YORK.– AJ Ewing le dio a los Mets el impulso ofensivo que buscaban durante su impresionante debut en las Grandes Ligas, y Freddy Peralta lanzó seis entradas efectivas el martes por la noche en la victoria de Nueva York por 10-2 sobre los descuidados Tigres de Detroit.

El receptor de los Mets, Francisco Álvarez, conectó un doble en la cuarta entrada y anotó con un sencillo de Carson Benge que rompió el empate, pero fue sustituido en la sexta tras batear una bola de foul. Al final del partido, los Mets anunciaron que Álvarez tiene una lesión en la rodilla derecha y que se someterá a pruebas de imagen el miércoles.

Nueva York, que llegó con el peor récord de las Grandes Ligas con 15 victorias y 25 derrotas, ya tiene a tres titulares lesionados: el campocorto Francisco Lindor, el primera base Jorge Polanco y el jardinero central Luis Robert Jr.

La ausencia de este último es una de las razones por las que Ewing, de 21 años, fue convocado el martes después de tan solo 12 partidos en Triple-A Syracuse y 58 partidos de experiencia por encima de la categoría High-A.

El veloz Ewing conectó un triple productor en la séptima entrada, su primer hit de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador de los Mets en lograr un triple en su debut en las Grandes Ligas. También recibió tres bases por bolas, anotó dos carreras, robó una base y bateó un elevado que llegó hasta la zona de advertencia del jardín central.

Peralta (3-3) permitió un jonrón a Dillon Dingler al inicio de la segunda entrada y un elevado de sacrificio a Spencer Torkelson más tarde en la misma entrada, lo que le dio a Detroit una ventaja de 2-0. Pero el lanzador derecho logró salir de apuros un par de veces y realizó una jugada defensiva crucial, eliminando a Colt Keith en el plato para terminar la quinta entrada después de cubrir un lanzamiento desde el jardín que pasó la tercera base.

Peralta permitió siete hits en su segunda victoria consecutiva como abridor, tras haber perdido sus seis partidos anteriores (0-3). Ponchó a siete bateadores y otorgó una base por bolas.

El abridor de los Tigers, Jack Flaherty (0-4), lanzó 97 lanzamientos en 3 2/3 entradas. Permitió tres carreras y seis hits.

El lanzador zurdo de los Tigers, Framber Valdez (2-2, 4.57 ERA), está programado para abrir el partido del miércoles por la noche en su regreso tras una suspensión de cinco juegos por golpear intencionalmente a Trevor Story de los Boston Red Sox con un lanzamiento durante una derrota por 10-2 en la que Valdez permitió 10 carreras, la mayor cantidad en su carrera.

El lanzador derecho de los Mets, Christian Scott (0-0, 3.27), realiza su decimotercera apertura en las Grandes Ligas, aún buscando su primera victoria profesional.

Por. Mike Fitzpatrick