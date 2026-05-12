El empresario digital Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, advirtió hoy de manera tajante que no se retractará de los comentarios emitidos en sus plataformas respecto a la diputada Leivy Bautista y su esposo, Jean Claude, a pesar de las advertencias legales recibidas.

Matías respondió formalmente a la solicitud del abogado Miguel Valerio, representante legal de la pareja, que ayer instó al influyente comunicador a reconsiderar las declaraciones difundidas a través de sus medios de comunicación tras el inicio de acciones legales.

El conflicto legal se originó luego de que el abogado Eduardo Saint-Hilaire, integrante del programa «Esto no es Radio», emitiera comentarios que la legisladora y su esposo consideran difamatorios, lo que motivó la interposición de una querella formal ante las autoridades judiciales.

Alofoke, lejos de retroceder, ha mantenido una postura frontal frente a la acusación y solicitó al Ministerio Público agilizar el proceso judicial para evitar dilaciones innecesarias en el conocimiento de la causa que cursa en su contra.

“Ellos me están demandando por RD$100 millones y yo quiero enfrentar a esa diputada y a su esposo en la justicia. Pero quiero que sea rápido”, manifestó el empresario, subrayando su total disposición de comparecer ante los tribunales de manera inmediata.

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Hoy en una nueva declaración, colgada en sus redes, el influyente comunicador aclaró que, aunque lidera un conglomerado de medios, su política no es mediatizar los procesos judiciales, señalando al abogado Valerio de ser quien supuestamente incurre en esta práctica ante la opinión pública.

“Esta empresa no tiene absolutamente nada de qué retractarse. Cero”, enfatizó Matías, reafirmando que se encuentra en plena disposición de acudir a la fiscalía para dar seguimiento al proceso iniciado por la diputada y su cónyuge.

El empresario aseguró que está «preparado y fortalecido» para ejercer una defensa contundente, utilizando sus redes sociales para reiterar que no cederá ante las presiones del equipo legal de la parte demandante.

Matías también cuestionó el proceder del abogado Miguel Valerio, recordándole que, al encontrarse el caso en fase de investigación, el Código de Ética Profesional y el Código Procesal Penal prohíben la mediatización de las declaraciones públicas en esta etapa.

Jurista

De su lado, el abogado Valerio sostuvo en una entrevista con Telenoticia, Canal 11, donde dijo que las imputaciones difundidas en «Esto no es Radio» carecen de sustento probatorio, exigiendo una rectificación pública por parte de los responsables de la plataforma Alofoke Music.

“El que acusa de narcotráfico o financiamiento de bandas tiene que presentar evidencias”, concluyó el jurista, insistiendo en que las declaraciones vertidas en los medios de Matías han cruzado la línea de la libertad de expresión.