Will Smith publicará su biografía en otoño

Los Ángeles, EFE.- El actor estadounidense Will Smith publicará su primer libro de memorias el próximo 9 de noviembre con el título de “Will». Smith ha colaborado con el escritor Mark Manson, autor del superventas “The Subtle Art of Not Giving a Fuck”, para redactar su biografía, que ha llevado dos años de trabajo, según confirmó él mismo en una publicación de Instagram.

“Es un trabajo hecho con amor”, aseguró el actor y productor, de 52 años, quien también narrará el libro en su formato de audio. Las memorias repasarán la vida de Smith, que se crió en los suburbios de Filadelfia (EE.UU.), alcanzó la fama con la serie “The Fresh Prince of Bel-Air” y posteriormente desarrolló una prolífica carrera en Hollywood con títulos como “Bad Boys” y “Men in Black».

El actor ha sido nominado al Óscar en dos ocasiones y ha ganado cuatro premios Grammy por sus trabajos musicales en “Summertime”, “Men In Black”, “Gettin’ Jiggy Wit It”, y “Parents Just Don’t Understand».

En la actualidad, Smith trabaja en su próximo largometraje, “Emancipation”, que fue noticia por su decisión de no rodar en el estado de Georgia (EE.UU.) como protesta por la controvertida reforma electoral que acaban de aprobar los legisladores republicanos.

“En conciencia, no podemos apoyar económicamente a un Gobierno que promulga leyes de votación regresivas que están diseñadas para restringir el acceso de los votantes”, aseguró en abril.