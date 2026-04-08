Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, instó a los altos mandos del Ejército a abandonar sus «aires de superioridad» y «mantenerse fieles a la identidad de servidores revolucionarios», en un contexto marcado por las recientes purgas en la cúpula militar del país.

Xi hizo estas declaraciones durante la ceremonia de apertura de una sesión de formación para altos mandos militares celebrada este miércoles en la Universidad de Defensa Nacional, ubicada en Pekín.

El mandatario también se desempeña como presidente de la Comisión Militar Central (CMC), órgano dirigente del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) y máxima autoridad militar de China.

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En su intervención, recogida por la agencia Xinhua, Xi aseguró que formar parte del PCCh y del Ejército «implica tener una fe firme en el marxismo y lealtad al Partido», y pidió a los dirigentes castrenses que «lideren con el ejemplo, participando seriamente en las actividades políticas internas del Partido y diciendo la verdad».

En esta línea, el líder chino señaló que cualquier pensamiento o acción impulsados por intereses personales y la corrupción «son totalmente incompatibles con la naturaleza y el propósito» del PCCh, y subrayó que «todos deben ser iguales» ante la ley, sin «casos especiales en su cumplimiento ni excepciones en su aplicación».

Estas palabras tuvieron lugar después de varios meses de destituciones e investigaciones disciplinarias que han afectado a altos cargos del aparato militar, incluidos los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, así como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong y responsables de la Fuerza de Misiles del EPL y del Estado Mayor Conjunto.

El contexto coincide además con el anuncio, el mes pasado, de un aumento del 7 % del presupuesto de Defensa de China para 2026, un incremento inferior al 7,2 % registrado en cada uno de los tres años anteriores.