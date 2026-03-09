Viaje de Trump a China se limitará a Pekín por su ajustada agenda, según medio

Pekín – La visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar a China a finales de este mes se limitará a Pekín y no incluirá paradas en otras ciudades del país debido a su ajustada agenda y a razones de seguridad, informó el diario South China Morning Post.

Según varias fuentes citadas por el rotativo hongkonés, equipos de trabajo estadounidenses llegaron a la capital china a comienzos de marzo y los preparativos de la cumbre entre ambos países se encuentran ya en su fase final.

De acuerdo con esas fuentes, el mandatario estadounidense no viajará a ninguna otra ciudad durante su estancia, pese a que inicialmente se evaluó un itinerario más amplio similar al de recientes visitas de líderes internacionales. Entre ellos figuran el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, quienes además de Pekín visitaron ciudades como Chengdu, Hangzhou y Shanghái.

Sin embargo, la posibilidad de ampliar el recorrido fue descartada por la falta de espacio en la agenda presidencial. “Desafortunadamente, su agenda es muy ajustada. No hay espacio para incluir una visita a una segunda ciudad”, indicó una de las fuentes citadas por el medio.

La Casa Blanca había informado previamente que Trump viajará a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, en lo que sería la primera visita al país asiático de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017, cuando el propio Trump visitó el gigante asiático durante su primer mandato.

El periódico hongkonés indicó además que las recientes tensiones internacionales derivadas de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han tenido un impacto “muy limitado” en los preparativos de la cumbre.

Las fuentes citadas señalaron que ambas partes consideran que la relación entre China y Estados Unidos es “la relación bilateral más trascendental del mundo en la actualidad”, y que tanto Trump como el presidente chino Xi Jinping mantienen el interés en celebrar el encuentro.

Por el momento, Pekín no ha confirmado oficialmente la visita. No obstante, el canciller chino Wang Yi instó recientemente a “realizar preparativos exhaustivos” y a “crear un entorno adecuado” para las relaciones bilaterales, en una posible referencia al viaje.

Ambos países mantienen en principio una tregua comercial vigente desde octubre pasado, tras la reunión celebrada en la ciudad surcoreana de Busan. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre su evolución después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinara recientemente la base legal de algunos de los aranceles impuestos por la administración Trump.

En ese contexto, el South China Morning Post adelantó la semana pasada la posible celebración de una sexta ronda de negociaciones comerciales entre Washington y Pekín a finales de esta semana en París, aún sin confirmación oficial, mientras el entorno geopolítico también se ha tensado por la escalada en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, condenados por China.