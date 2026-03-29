Yaxel Lendeborg continúa en ruta impecable y conduce a Michigan al Final Four

Yaxel Lendeborg anotó 27 puntos, Elliot Cadeau repartió 10 asistencias y Michigan avanzó a la Final Four, arrollando a Tennessee con una victoria de 95-62 en el Torneo de la NCAA el domingo.

Morez Johnson Jr. aportó 12 puntos para Michigan, el equipo cabeza de serie, que consiguió su undécima victoria de la temporada por al menos 30 puntos. Aday Mara anotó 11 puntos y bloqueó dos tiros en la final de la Región del Medio Oeste.

Aprovechando al máximo su envergadura y atletismo en ambos lados de la cancha, Michigan (35-3) avanzó a su primera Final Four desde 2018 y la novena en su historia. Su próximo rival es Arizona en una emocionante semifinal nacional el sábado.

Bajo la dirección del entrenador Dusty May, en su segundo año al frente del equipo —quien llevó a Florida Atlantic a la Final Four en 2023—, los Wolverines se convirtieron en la primera universidad en ganar al menos cuatro partidos en un torneo de la NCAA por una diferencia de dos dígitos, anotando al menos 90 puntos en cada uno.

Lendeborg, nombrado Jugador Más Destacado de la región, encestó 10 de 19 tiros de campo. Se convirtió en el primer jugador de Michigan en anotar al menos 23 puntos en tres partidos consecutivos del Torneo de la NCAA desde que Juwan Howard lo hiciera en cuatro seguidos en 1994.

Ja’Kobi Gillespie anotó 21 puntos con 8 de 22 tiros de campo para Tennessee (25-12), que cayó en los cuartos de final por tercer año consecutivo bajo la dirección de Rick Barnes. El entrenador de 71 años alcanzó su única Final Four en 2003 con Texas.

Felix Okpara terminó con 10 puntos y siete rebotes para los Volunteers, que tuvieron un bajo porcentaje de acierto en tiros de campo (32%, 24 de 76). Ambos equipos consiguieron 42 rebotes, un problema importante para Tennessee, un equipo que suele tener ventaja en este aspecto.

Michigan tomó el control con una racha de 21-0 en la primera mitad, pasando de un déficit de 16-14 con 11:22 restantes a una ventaja de 35-16 con 6:10 restantes.

Una vez más, Lendeborg fue el artífice del ataque de los Wolverines. El alero de 2,06 metros cambió de mano en una elegante bandeja a la inversa, luego dio un pase sin mirar a Roddy Gayle Jr. para un triple en un contraataque. Después, asistió a Cadeau para un triple a falta de 7:52 para el final.

Después de que Tennessee intentara remontar, Lendeborg anotó en un contraataque y encontró a Trey McKenney para un triple al final de una racha de 7-0 que dejó el marcador en 48-26 al medio tiempo.

La segunda mitad transcurrió de forma similar. Mara, un pívot de 2,21 metros, lanzó uno de los diez triples de los Wolverines. La afición de Michigan en el United Center vitoreó con entusiasmo cuando los suplentes Charlie May —hijo del entrenador— y Oscar Goodman, que rara vez juegan, entraron en la cancha para los últimos minutos.

Goodman anotó a falta de 2:32 y May encestó un triple a falta de 1:02 para la última canasta de Michigan.