Jerusalén.- Ministros y políticos israelíes condenaron este miércoles la victoria del candidato demócrata, Zohran Mamdani, en las urnas de la alcaldía de Nueva York, acusándole de antisemitismo y de apoyar a Hamás, según recogen medios israelíes.

«La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York será recordada siempre como un momento en que el antisemitismo triunfó sobre el sentido común», declaró el ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, según compartió el diario israelí The Times of Israel.

El ministro ultraderechista calificó al nuevo alcalde de «simpatizante de Hamás, enemigo de Israel y antisemita declarado».

En su cuenta de X, Avigdor Liberman, líder del partido de extrema derecha Israel Beitenu, criticó que «apenas tres décadas después del desastre de las Torres Gemelas, Nueva York ha elegido como alcalde a un racista, populista e islamista declarado».

«La Gran Manzana ha caído», sentenció.

Amichai Eliahu, ministro radical de Patrimonio, por su parte, lamentó el alto porcentaje de votantes a su favor entre la comunidad judía neoyorkina, llegando a afirmar en su cuenta de X que los «judíos que odian judíos han existido desde el comienzo de nuestra historia».

A su vez, el presidente del Comité de Inmigración, Absorción y Asuntos de la Diáspora de la Knéset (Parlamento israelí) Gilad Kariv, del Partido Laborista, prometió que Israel ofrecerá su apoyo y «ayudará a combatir las manifestaciones de antisemitismo en la ciudad».

«Junto con la comunidad judía de Norteamérica, seguiremos oponiéndonos al uso de un doble rasero injusto hacia el Estado de Israel», añadió Kariv, matizando, sin embargo, que «los líderes israelíes harían bien en recordar que las elecciones de Nueva York se centraron en las preocupaciones internas del público estadounidense, no en cuestiones de política exterior».

«Israel debe trabajar constantemente para fortalecer su relación con ambos partidos políticos estadounidenses, incluso ante desafíos y obstáculos», agregó.