El delegado de judo de la zona Metropolitana II levanta el trofeo de campeón, junto a los atletas campeones de ese deporte en los Juegos Escolares.

Con gran autoridad, la Zona Metropolitana, integrada por Monte Plata y Santo Domingo, desmontó del primer lugar a la representación de Cibao Sur en el torneo de judo que concluyó ayer como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en San Francisco de Macorís.

Seis oro

Los metropolitanos II sumaron un total de 14 medallas, incluidas seis de oro, una de plata y siete de bronce, para sumar 617 puntos y alzarse con el título de Gran Campeón del torneo de Judo escolar que se llevó a cabo en el Club Máximo Gómez.

Con la corona, la zona Metropolitana II destronó a Cibao Sur, que obtuvo el primer lugar en la X edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, con 600 puntos.

Empate en segundo

El segundo lugar general de la edición 2025 corresponde a Cibao Nordeste, con tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de broncte, para un total de 345 puntos, empatado con el Suroeste, que tuvo idéntico resultado.

Sur, campeón

La región Sureste ocupó el primer lugar de las competencias por equipo mixto, jornada final del torneo de judo, que contó con la presencia del director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez, quien premió a los ganadores.

Estuvieron también presentes el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, así como José Vicbart Geraldino y Andrea Hernández, inmortales del deporte.

Plata

Para alzarse con el oro, el Sureste superó 4-0 a la Metropolitana I, que se quedó con el metal de plata.

El bronce lo compartieron Cibao Nordeste y la Metropolitana II.

En Barahona 2023, Cibao Sur conquistó el oro por equipos al vencer 4-2 a Metropolitana I.

Los seleccionados de El Valle y Metropolitana II consiguieron las medallas de bronce que repartió el torneo.

Baloncesto

Cibao Sur se impuso 57-29 ante la representación de Cibao Norte en el primer partido de la segunda fecha del torneo de baloncesto femenino.

