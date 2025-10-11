El matrimonio antes de los 18 años es una grave violación de los derechos humanos que pone en riesgo el desarrollo y bienestar de los niños y niñas.

Factores como la pobreza, la búsqueda de «protección«, el honor familiar y las normas sociales pueden llevar a esta práctica.

Sin embargo, el matrimonio infantil tiene consecuencias devastadoras: embarazos precoces, aislamiento social, interrupción de la educación, limitación de oportunidades laborales y mayor riesgo de violencia doméstica.

Según informe en la Oficina Nacional de Estadística (ONE), publicado en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) correspondiente al año 2024, el 24.9% de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años ya había iniciado una relación con un hombre mayor antes de cumplir los 18 años y un 4.8% lo hizo antes de los 15.

En el marco del «Día Internacional de la Niña», Niñas y Adolescentes de distintas comunidades se convierten en protagonistas y voceras en el evento nacional “¡Que hablen ellas!”, defendiendo sus derechos y visibilizando sus historias.

Jornada

La jornada organizada, de manera conjunta, por Plan International República Dominicana, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Desarrollo Social (Supérate), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en una articulación que refleja el compromiso común de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

“Reconocer el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña está bien, pero no es un día perfecto si las estadísticas siguen iguales o en aumento, con niñas sin voz, sin derechos, sin oportunidades y, peor aún, sin saber que tienen un día”, expresaron las voceras adolescentes en la apertura.

Niñas lideresas de clubes

Durante el evento, niñas lideresas de clubes como Crecer Contenta (Plan International), Dueñas de su Futuro (UNICEF y SUPÉRATE) y Fabricando Sueños (UNFPA y CONANI) compartieron propuestas, análisis y demandas concretas sobre la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas, la desigualdad de género y la redistribución de las labores de cuidado a cargo de las niñas y adolescentes.

Las niñas remarcaron que este no es solo un espacio simbólico: “Hoy queremos alzar la voz por nosotras y por las niñas que no están aquí, por las que no se sienten libres, las que no son escuchadas, las que son juzgadas, las que no se sienten seguras. Exigimos más atención, inclusión y protección. Queremos sentirnos seguras, visibilizadas e importantizadas”.

Las niñas visitaron, además, la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer, donde recorrieron la Biblioteca Abigail Mejía Solière, espacios que honran a mujeres destacadas del país.

Estas actividades contaron con la presencia de líderes de instituciones gubernamentales, agencias internacionales y de la sociedad civil, entre ellas: Ligia Pérez, presidenta ejecutiva de CONANI; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Roland Angerer, director de Plan International República Dominicana, Mario Serrano, representante nacional de UNFPA; y Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF. Además, en representación de la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, la encargada de Niñez y Adolescencia de esa entidad, Yasmeen Guzmán.

Autoridades

Las autoridades presentes reafirmaron su disposición de escuchar las voces de las niñas y de traducir sus propuestas en acciones y políticas públicas claves como la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), que abarca sensibilizaciones dirigidas a ese grupo etario sobre toma de decisiones informadas, autocuidado y desarrollo de habilidades para la vida; formaciones para padres, madres, tutores y líderes comunitarios en crianza positiva; la Estrategia de Educación Sexual Integral en Contextos Comunitarios (ESI-C); y el abordaje multisectorial de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, permitiendo que, como país, se mantenga una tendencia a la baja en las cifras de embarazos en adolescentes, con una reducción de 9.69 % (3,505 casos) en el segundo trimestre del año 2025, en comparación con el mismo período del año 2024, en el cual ocurrieron 3,881 casos.