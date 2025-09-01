SANTO DOMINGO.– Durante el último siglo, un total de 20 ciclones tropicales han impactado a la República Dominicana en el mes de septiembre, de los cuales 10 alcanzaron la categoría de huracán, según registros del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

En el mes de septiembre la provincia más afectadas por ciclones ha sido La Altagracia.

La Altagracia, la más golpeada

El análisis de trayectorias entre 1925 y 2025 realizado por reporteros de El Nacional, revela que la provincia La Altagracia ha sido la más afectada, con siete impactos directos de ciclones.

El más reciente fue el huracán Fiona, que azotó el país el 19 de septiembre de 2022 con vientos de 140 km/h, dejando daños en viviendas, el sistema eléctrico y pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos, de acuerdo con la Presidencia de la República.

Principales ciclones en septiembre

2014: Tormenta tropical Bertha impactó La Altagracia el 2 de septiembre.

Tormenta tropical impactó La Altagracia el 2 de septiembre. 2013: Una depresión tropical afectó La Altagracia el 5 de septiembre.

Una depresión tropical afectó La Altagracia el 5 de septiembre. 2004: Huracán Jeanne entró por La Altagracia el 16 de septiembre.

Huracán entró por La Altagracia el 16 de septiembre. 1998: Huracán Georges ingresó por San Pedro de Macorís y cruzó gran parte del país.

Huracán ingresó por San Pedro de Macorís y cruzó gran parte del país. 1996: Huracán Fran impactó La Altagracia el 10 de septiembre.

Huracán impactó La Altagracia el 10 de septiembre. 1987: Huracán mayor Emily afectó Azua y Barahona.

Huracán mayor afectó Azua y Barahona. 1979: Huracán David y tormenta Frederic impactaron por San Cristóbal.

Huracán y tormenta impactaron por San Cristóbal. 1975: Huracán Eloise golpeó Nagua el 17 de septiembre.

Huracán golpeó Nagua el 17 de septiembre. 1967: Huracán Beulah impactó Barahona y Pedernales el 11 de septiembre.

Huracán impactó Barahona y Pedernales el 11 de septiembre. 1966: Huracán mayor Inez azotó Barahona el 29 de septiembre.

Huracán mayor azotó Barahona el 29 de septiembre. 1963: Tormenta Edith entró por La Altagracia el 27 de septiembre.

Tormenta entró por La Altagracia el 27 de septiembre. 1958: Tormenta Gerda afectó Barahona y Pedernales el 14 de septiembre.

Tormenta afectó Barahona y Pedernales el 14 de septiembre. 1949: Tormenta tropical impactó Santo Domingo el 22 de septiembre.

Tormenta tropical impactó Santo Domingo el 22 de septiembre. 1932: Huracán golpeó La Altagracia el 27 de septiembre.

Huracán golpeó La Altagracia el 27 de septiembre. 1931: Tormenta tropical afectó Samaná el 3 de septiembre.

Tormenta tropical afectó Samaná el 3 de septiembre. 1930: El devastador huracán San Zenón entró por Santo Domingo.

El devastador huracán entró por Santo Domingo. 1926: Huracán mayor impactó Samaná el 14 de septiembre.

Septiembre continúa siendo el mes más riesgoso para ciclones en el país

Los datos reflejan que septiembre sigue siendo el mes de mayor riesgo ciclónico para República Dominicana, con La Altagracia como la provincia más expuesta a estos fenómenos.