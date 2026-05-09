San Cristóbal.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo martes el conocimiento de la medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de seis años en un hecho ocurrido en marzo pasado en el sector Sabana Toro.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la imputada habría provocado la muerte de la menor por asfixia dentro de su residencia, por lo que fue arrestada mediante orden judicial y posteriormente sometida a la justicia.

Las autoridades iniciaron las pesquisas luego de que la niña fuera llevada sin signos vitales a la emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal el pasado 11 de marzo.

Miembros del Ministerio Público, junto a agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses , realizaron el levantamiento del cadáver y las pericias correspondientes.

De acuerdo con la autopsia judicial, la menor falleció por “asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, estableciendo que se trató de una muerte violenta de etiología homicida.

Durante el proceso investigativo, las autoridades realizaron levantamientos de cámaras de vigilancia, entrevistas, interrogatorios y recopilación de evidencias, determinando presuntamente la responsabilidad de Linarez Araujo en el crimen.

El Ministerio Público informó que la orden de arresto No. 01541-2026-AJOR-01432 fue ejecutada el pasado 6 de mayo.

La audiencia fue fijada para el martes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana, según confirmó el abogado de la imputada, Abraham Sims.