Santo Domingo.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en Najayo a Alexander Jiménez Galván, de 35 años, acusado de tirotear a dos miembros del equipo de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante un incidente ocurrido el jueves 16 de octubre en el campus universitario.

El Ministerio Público solicitó la medida, calificando el hecho como un acto de violencia criminal dentro de un espacio académico, y argumentó riesgo de fuga y la gravedad del delito.

El tiroteo dejó gravemente herido a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien falleció el pasado sábado mientras recibía atenciones médicas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Dominico Cubano.

El otro miembro del equipo de seguridad, Juan Manuel Méndez, resultó herido de menor gravedad y se encuentra fuera de peligro tras ser operado de una mano.

Según informó la UASD, el imputado, estudiante de Derecho y residente en Santo Domingo Oeste, había tenido un altercado previo con el personal de seguridad por estacionarse en un área prohibida.

Al día siguiente regresó al campus acompañado de otra persona, portando una escopeta calibre 12, con la que efectuó varios disparos, impactando directamente a Encarnación Peña.

La comunidad universitaria permanece consternada por el hecho, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.