Un total de 35 palestinos murieron por fuego israelí ayer viernes, día en que -a mediodía- entró en vigor el alto el fuego en Gaza, según el balance publicado este sábado por el Ministerio de Salud en el enclave, que no especifica si las muertes se produjeron antes o después del cese en los ataques.

Los datos recogidos por las autoridades gazatíes, que Sanidad publica diariamente, indican que 35 personas murieron en todo el enclave, lo que eleva la cifra total de muertos a 67.682 desde que comenzó la ofensiva hace dos años. Además, 72 heridos llegaron a los hospitales gazatíes el viernes, por lo que el número total asciende ya a 170.033 desde el 7 de octubre de 2023.

En el balance de este sábado, el Ministerio añadió 320 fallecidos, después de estudiar las denuncias de desaparición interpuestas por sus familias, así como los 116 cuerpos que llegaron a los hospitales el viernes recuperados de entre los escombros.

La inclusión de estas 320 personas en el recuento se produce después de que la Comisión Judicial de Sanidad haya analizado denuncias interpuestas por sus familiares, en las que informan del fallecimiento de sus seres queridos cuyos cuerpos no llegaron a los hospitales.

Sanidad informó hoy de que cree que hay aún al menos 7.000 cuerpos de personas muertas entre los escombros de la Franja, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellos por ahora.

En el balance total de muertos, Sanidad no incluye a los fallecidos por hambre y desnutrición en Gaza, que alcanzan ya los 463, incluidos 157 niños, según datos del Ministerio.

Desde que la ONU declaró la hambruna en la Franja en agosto de este año, las autoridades gazatíes han registrado 185 muertes por hambre, de las que 42 corresponden a niños.