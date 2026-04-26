Jóvenes heridas en patrullas: ¿cuál es el verdadero protocolo de la Policía?

El caso de las dos jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte al resultar heridas durante intervenciones de patrullas de la Policía en Navarrete y Villa Mella vuelve a cuestionar el protocolo de los agentes del cuerpo para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público.

Ailín María Rodríguez Henríquez, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza cuando miembros de la Policía, según versiones, abrieron fuego contra el vehículo en que viajaba tras un incidente de tránsito. El suceso ocurrió en Navarrete.

Otras dos personas que acompañaban a la joven habrían sido golpeadas por los policías. En Villa Mella, un encuentro familiar en el sector Casa Vieja terminó con una mujer identificada como Alba Nelly García Peña, de 27 años, herida de gravedad de dos balazos durante la intervención de agentes policiales.

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El incidente se habría originado cuando los agentes intervinieron por el alto volumen de la música. Si bien en ambos casos se ha dispuesto una investigación es obvio que muchos agentes, por la propensión a utilizar las armas, no son aptos para labores de patrullaje.

Son muchos los casos en que la intervención de agentes policiales termina con saldos de muertos o heridos, evitables de cumplirse con el protocolo o con un mínimo de tolerancia.