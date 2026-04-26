Pete Hegseth

Secretario Defensa EE. UU.

No sólo impuso su poder con la destitución del jefe del Ejército, general Randy George, sino que en medio de las tensiones bélicas en torno al estrecho de Ormuz provocó el relevo de su cargo del titular de la Marina, John Phelan. Las decisiones han disparado la incertidumbre en función de su credo de lucha sin cuartel contra el adversario.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz.-

Kelvin Cruz

Ministro de Deportes

No basta solo condenar el deterioro del estadio Quisqueya tras la celebración de varios conciertos artísticos. Procede establecer responsabilidades sobre los daños en una instalación en cuya rehabilitación se invirtieron unos 500 mil dólares. Es inaceptable que el pueblo tenga que cargar con el costo del acondicionamiento del campo deportivo.

Bernardo Vega

Historiador

La donación de valiosos documentos al Archivo General de la Nación y de una colección de arqueología y antropología al Museo del Hombre representan significativas contribuciones como fuentes de investigación y conocimiento. La donación incluye materiales de su gestión como gobernador del Banco Central.