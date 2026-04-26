Pandillas en Haití: la devastadora realidad que enfrenta la nación empobrecida

Las masacres de los últimos tiempos en Haití reflejan la magnitud de la conmovedora tragedia provocada por pandillas criminales que sufre la empobrecida nación.

Estados Unidos, la ONU y la comunidad internacional tienen que ver la realidad sin matices, sino con la crudeza que expresan los acontecimientos.

Ante el doloroso drama, el primer ministro Alix Didier Fils Aimé volvió a reclamar medidas rápidas y concretas contra las pandillas que además del régimen de terror hoy controlan puntos estratégicos del territorio.

La solución al problema de Haití no se reduce a la celebración de elecciones, sino que comienza con la eliminación de la violencia y la restauración de la seguridad, el orden y la gobernabilidad.

Fue lo que planteó Fils Aimé ante el Consejo de Seguridad de la ONU y bien cabe esperar que los compromisos que se han expresado se conviertan en realidad.