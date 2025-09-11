62 aniversario del Club Mauricio Báez

Convertido en un símbolo no solo del populoso sector de Villa Juana, sino del país, el Club Mauricio Báez festeja hoy el 62 aniversario de su fundación.

Ayer celebró su tradicional desayuno, dedicado a los empresarios Roberto y José Miguel Bonetti en reconocimiento a los aportes del Grupo SID al desarrollo de la entidad. Por los valiosos servicios a través de sus distintos centros en educación, salud, arte, cultura y deporte el acontecimiento merece exaltarse.

Gracias a la entrega y dedicación de entusiastas integrantes, el club, que desde su fundación ha tenido en el periodista Leo Corporán su gran timonel, puede exhibir con orgullo sus contribuciones al desarrollo de la nación. Es un buen referente para el sector público y todas las organizaciones sin fines de lucro.

Sus desayunos, que reúnen a empresarios, funcionarios públicos, legisladores, dirigentes políticos oficialistas, opositores y de partidos de izquierda, así como a sindicalistas y gente del pueblo representan un encuentro para confraternizar.

A través de sus escuelas son muchos los muchachos que se han formado en diferentes quehaceres, pero también muchas las personas que han encontrado atenciones médicas en su dispensario. En cierta medida un bálsamo para muchas familias, sobre todo de escasos recursos económicos. Con los inestimables aportes de la entidad en las más diversas actividades es digna de un cálido y justo reconocimiento al conmemorar el 62 aniversario de su fundación.