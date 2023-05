62 años del tiranicidio

El autor de esta columna pertenece a la promoción de doctores en derecho que se graduó en la Universidad de Santo Domingo el 28 de octubre de 1960.

Esa promoción de doctores en derecho es la que más ha aportado como funcionarios del Estado dominicanos, la mayor cantidad de miembros, que por razones de espacio no es el momento de enumerar, si podríamos, de los que fueron figuras destacadas en la vida política de la Nación o como miembros del Poder Judicial como Fiscalizadores, Jueces de Paz, y en orden ascendente en la misma funciones, en los Tribunales de Primera Instancia, Cortes de Apelación y la Suprema Corte de Justicia.

En ese momento en el orden del proceso histórico, estábamos cerca de una fecha que mañana 30 de mayo del 2023, se cumplen 62 años.

Fue ese día 30 de mayo de 1961, que fue ajusticiado en la prolongación de la avenida George Washington, Rafael Leónidas Trujillo Molina a quien hemos descrito en un ensayo biográfico, que gobernó este país 31 años, como ¨Monarca sin Corona¨, calificativo que no es nuestro, fue de uno de sus enemigos de Centroamérica que fueron sus adversarios la mayor parte del tiempo que el gobernó nuestro país.

Hemos afirmado de manera permanente que Trujillo, era “un asesino intolerante, represivo y selectivo”, lo que nos autoriza asegurar que la mayoría de los crímenes que se cometieron bajo su mandato, eran órdenes personales dictadas por él.

En una conversación que sostuvo con el autor, a quien había hecho Senador de la República a los 24 años de edad, inconstitucionalmente, nos ratificó con su estilo imperativo de hablar, en la ciudad de Puerto Plata en el Club de Comercio de esa localidad, que nos invitó a bajar con él al parque, porque según su criterio él no le tenia miedo al pueblo dominicano y nos dijo que ¨en su tumba cuando muriera había que poner aquí está Rafael Trujillo Molina, que mató 30 mil haitianos defendiendo la soberanía de la Nación”.

Les respondimos con el respeto que se merecía diciéndole: ¨que si la cifra no era exagerada de la muerte de los haitianos” y nos respondió: “ no importa, eso es lo que hay que decir para que nos respeten y nos tengan miedo porque si no es así ustedes, que son jóvenes, no saben de lo que son capaces de hacer contra el pueblo dominicano”.

Mañana es una fecha importante en la historia de nuestro pueblo, Trujillo fue el 4to jefe político del país después de la muerte de Pepillo Salcedo, Ulises Heureaux, Ramón Cáceres, (Mon), aunque Pepillo no era un criminal ni un asesino, pero Ulises Heureaux era un criminal; Ramón Cáceres era represivo y Trujillo era, como dijimos al inicio de esta crónica “un asesino intolerante, represivo y selectivo”, que fue uno de los 4 hombres valientes, agresivos que fueron ejecutados como una expresión del valor firme de los dominicanos. Mañana estamos conmemorando el ajusticiamiento de Rafael Trujillo Molina, que a un precio muy elevado en términos humanos y económicos incorporó la República Dominicana al siglo XX.