El informe precisa que durante el mes de febrero fueron agregados 45 individuos al registro, lo que representa el 69.2 % del total acumulado en lo que va de año.

Al menos 65 personas han sido incorporadas en lo que va de año a la lista negra de los prófugos más buscados por la Policía Nacional, acusadas de cometer distintos hechos delictivos en el país, según el portal digital de la institución donde se detallan los nombres, órdenes de arresto y artículos violados por cada imputado.

De acuerdo con los datos, todos los incluidos en el listado correspondiente a 2026 son hombres de diferentes edades, lo que mantiene la tendencia histórica de que el grueso de los prófugos en la República Dominicana pertenece al sexo masculino.

Durante febrero fueron agregados 45 individuos al registro de prófugos, lo que representa el 69.2 % del total acumulado en lo que va de año. En enero, en tanto, fueron incluidos 20 sujetos, equivalente al 30.7 %, evidenciando un incremento considerable en el segundo mes del calendario.

El caso más reciente data del 17 de febrero y corresponde a Manuel Alexander Florentino, quien es «activamente perseguido» mediante la orden de arresto número 590-2025-SAJ-00005. Según la Policía, está acusado de violar los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97.

La Policía reporta estos 12 de 45 nuevos prófugos que figuran solo en febrero de este año.

Mujeres son minoría

Las estadísticas históricas revelan que desde junio de 2022 hasta febrero de 2026 la institución mantiene un total de 309 personas en su repositorio oficial como prófugos de la justicia dominicana, reflejando la magnitud de los procesos judiciales pendientes.

De esa cantidad acumulada, solo 11 son mujeres, lo que equivale al 3.5 % del total y constituye el menor número dentro del registro. Entre las féminas figuran Lashmi Michelle Bido, Juana de la Cruz Mercedes, Miguelina Magallanes Aquino, Kenly Jiménez, Kenia Yane Castro Guzmán, Lilisbeth del Carmen Adames (Liliana Adames), Celeste Altagracia Tavárez Marte, Ana Amalfi Torres Marmolejos, Yocastia de la Cruz Candelario, Melisa Fabiana Lora Calderón (La Maricona) y una identificada únicamente como Estefani.

Por otro lado, los hombres representan la mayor proporción de individuos buscados por la justicia, con 298 registrados hasta febrero de 2026, lo que equivale al 96.4 % del total general de prófugos en el período señalado.

Policías prófugos

En el listado también aparecen al menos dos exmiembros de la uniformada. Se trata de Ángel Manuel Feliz Vargas, buscado desde el 14 de diciembre de 2024 mediante la orden 2024-AJOO36381, y Osvaldo Francisco López Santana (Luni), con orden 973-2024-EMES-1389, fechada el 2 de enero de 2025.

Este último está señalado de violar los artículos 295 y 302 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas en la República Dominicana.