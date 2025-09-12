Santo Domingo. – Lo que comenzó como una apuesta audaz terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. La Casa de Alofoke cerró su primera temporada tras 31 días de transmisión ininterrumpida en YouTube, con millones de seguidores en República Dominicana y en el extranjero, dejando claro que fue más que un reality show: se trató de una revolución mediática que cambió las reglas del entretenimiento digital en el país.

Con más de un centenar de profesionales detrás de cámaras, el respaldo de docenas de marcas y una identidad visual que reflejó lo urbano-contemporáneo de toda una generación, el proyecto liderado por Santiago Matías (Alofoke) probó que desde República Dominicana se pueden producir contenidos de alcance global y con impacto social.

Al cerrar el mes, el reality registró más de 328 millones de vistas en YouTube.

Una plataforma que cambió vidas

Los siete finalistas: Crucita, La Gigi, Luise, Karola, Giuseppe, Crazy Desing y Carlos Montesquieu, celebraron su último día con alegría, baile y gratitud. Cuatro de ellos se llevaron vehículos de lujo, pero todos recibieron mucho más que premios y regalos: la visibilidad y la fama que les otorgó el proyecto que los convirtió en figuras públicas de la noche a la mañana.

Además, los participantes recibieron obsequios de artistas, figuras del entretenimiento y patrocinadores que se sumaron al fenómeno. Joyas, aportes económicos adicionales, ropa de diseñadores, colaboraciones musicales y hasta dinero en efectivo engrosaron la lista de recompensas, reafirmando que la casa fue un espacio de oportunidades más allá del juego.

Adicional a los siete participantes, también estuvieron Mami King, Sr. Jiménez, Shupamela y Vladimir Gómez quienes salieron por diferentes motivos del programa.

Una segunda temporada bajo alta expectativa

La gran final, animada por presentaciones de Don Miguelo y Toño Rosario, cerró el ciclo con un sello netamente dominicano, en medio de emociones, polémicas virales y millones de interacciones en redes sociales.

Pero el cierre no fue un punto final. A través de las redes sociales ya se confirmó que La Casa de Alofoke tendrá segunda temporada, aunque sin fecha definida.

La noticia ha disparado la expectativa del público y de cientos de aspirantes que sueñan con entrar a esta experiencia única, marcada por la mezcla de música, drama y entretenimiento.

La primera edición demostró que La Casa de Alofoke no fue simplemente un reality show, sino un proyecto social y cultural que redefinió la relación entre los medios digitales, la música, la fama y la juventud dominicana. Ahora, la pregunta es inevitable: ¿cómo superará la segunda temporada un fenómeno que ya hizo historia?