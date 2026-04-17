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Se cumplen 107 años del natalicio de Chavela Vargas

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Se cumplen 107 años del natalicio de Chavela Vargas

Este viernes 17 de abril se cumple el 107 aniversario del nacimiento de la cantante Chavela Vargas, figura central de la música ranchera y referente cultural en Iberoamérica.

Nacida en 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica, y nacionalizada mexicana, Vargas transformó el género de la ranchera al eliminar el acompañamiento tradicional de mariachi, optando por interpretaciones minimalistas apoyadas únicamente por guitarras.

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Trayectoria y legado

La intérprete de piezas como «La Llorona» y «Paloma Negra» inició su carrera profesional a los 30 años. Tras un retiro prolongado, regresó a los escenarios en la década de 1990 con el apoyo del cineasta Pedro Almodóvar, presentándose en escenarios internacionales como el Olympia de París y el Carnegie Hall de Nueva York.

En 2007, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical.

Fallecimiento de Chavela

Chavela Vargas falleció el 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca, México, a los 93 años, debido a complicaciones respiratorias y cardiacas. Su catálogo musical se mantiene como un pilar en la industria del entretenimiento y la cultura popular.

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