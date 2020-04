A los 21 años ganó oro y tiró juego perfecto

- Publicidad -

Prefiero fracasar haciendo lo que me gusta que triunfar en algo que odio.”

George Burns

“El verdadero secreto del triunfo es el entusiasmo”

Walter Chrysler

Rolando Antonio Sebelén conquistó la medalla de oro y realizó un juego perfecto de 300 en el torneo de boliche de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de México, en 1990.

Con apenas 21 años y con una gran presión, Rolando Antonio subió al podio en el que se escuchó el himno nacional dominicano.

En esos Juegos fue que la ODECABE aprobó que el boliche formara parte del evento olímpico.

“El oro de México también lo llevo en el recuerdo, pues fue una presea lograda con grandes sacrificios”, expresó.

Elogia a Alex Prats

Sebelén reveló que se emocionó cuando leyó lo que hace días expresó Alex Prats, uno de los mejores bolicheros del país.

Alex dijo: “Rolando Antonio Sebelén fue mi inspiración y motivación para jugar boliche”.

Prats manifestó el pasado viernes en El Nacional: “Comencé a los 11 años de edad, pero desde que tenía 15 he seguido paso por paso a Rolando Antonio”.

Sebelén me comentó que sus hijos y esposa están muy integrados al boliche, “y eso me motiva para seguir jugando y tratando de estar entre los más sobresalientes”.