Karl Towns y OH Anunoby celebran meintras los Knicks estaban delante por amplio margen en el enceuntro.

OG Anunoby anotó 29 puntos en 27 minutos, Karl-Anthony Towns logró su segundo triple-doble de la serie y los New York Knicks consiguieron su mayor victoria en playoffs en la historia de la franquicia, arrollando y eliminando a los Atlanta Hawks 140-89 en el sexto partido el jueves por la noche.

Los Knicks batieron varios récords de la NBA al descanso. Su ventaja de 40-15 al final del primer cuarto fue la mayor de la era del reloj de posesión. Su ventaja de 47 puntos al descanso fue la mayor en la historia de los playoffs.

La victoria de Nueva York por 51 puntos igualó el sexto mayor margen de victoria en la historia de los playoffs de la NBA.

Dyson Daniels y Mitchell Robinson fueron expulsados ​​tras protagonizar una pelea después de que Anunoby anotara dos tiros libres que dieron a los Knicks una ventaja de 50 puntos en el segundo cuarto.

Los Knicks superaron los 100 puntos cuando quedaban 8:21 en el tercer cuarto. Los titulares de Nueva York terminaron su participación cuando quedaban 2:45 en el tercer cuarto.

Anunoby anotó 26 de sus puntos en la primera mitad. Mikal Bridges terminó con 24. Towns, cinco días después de convertirse en el cuarto jugador de los Knicks con un triple-doble en playoffs, aportó 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Los Hawks encestaron 12 de 39 tiros de campo en la primera mitad y 4 de 18 triples. Atlanta tuvo 14 pérdidas de balón en la primera mitad.

Jalen Johnson lideró a los Hawks con 21 puntos. Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum y Jonathan Kuminga anotaron 11 puntos cada uno.

Los Knicks se enfrentarán al ganador de la serie entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers en las semifinales de la Conferencia Este.