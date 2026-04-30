El Gobierno ha establecido un plan de austeridad institucional que afectará directamente la operatividad y los beneficios de los empleados públicos.

Como parte de las medidas para generar una disponibilidad de RD$40,000 millones, se dispuso una reducción en las partidas de viáticos y pasajes, así como otras áreas.

Funcionarios del Gobierno explicaron que la decisión responde a la necesidad de contener el gasto estatal, ante el impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el aumento en los precios internacionales del petróleo.

Las restricciones administrativas limitan el uso de viáticos, es decir, la compensación monetaria para cubrir, alojamiento (de ser necesario) y transporte, cuando un empleado debe trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo.

De igual modo, el Gobierno limitará la misiones oficiales. Bajo estos nuevos criterios, se aplicarán ajustes en la racionalización de combustibles y se detendrá la adquisición de vehículos oficiales, con excepción de las áreas de seguridad y asistencia social.

En ese mismo orden, se reducirán los gastos destinados a textiles, vestuarios y mantenimientos menores en las oficinas gubernamentales.

El plan también contempla la limitación de eventos institucionales a costos mínimos y la reducción de transferencias a organismos autónomos que cuentan con capacidad de generar ingresos propios.

Según las autoridades presupuestarias, estas acciones buscan posponer gastos no esenciales para concentrar los recursos públicos en la estabilidad económica y la protección de los sectores vulnerables.