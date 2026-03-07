A un soplo de la muerte

El zumbido de una bala que pasa a pocos centímetros del oído, no es solo una experiencia acústica, es en la conciencia, la irrupción súbita de la muerte.

En milésimas de segundo, se activan la amígdala del cerebro e hipotálamo, disparando la descarga de adrenalina y cortisol. El sujeto se prepara para huir, aunque no haya tiempo ni espacio.

Ese fenómeno sónico de una bala es un evento biológico, neurológico y psicológico de alta intensidad. El daño puede afectar las células ciliadas de la cóclea, provocando hipoacusia parcial o permanente.

La onda supersónica puede lesionar sin tocar. El tímpano vibra con violencia, la cóclea, estructura espiral del oído interno, sufre y aparece el tinnitus, ese silbido persistente que recuerda lo ocurrido.

Más allá del daño físico, el hecho puede dejar una huella emocional intensa. Se desarrolla un trastorno por estrés agudo, y si los síntomas persisten, puede pasar a trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Durante semanas pueden surgir sobresaltos, insomnio, recuerdos intrusivos y evitación de situaciones asociadas y somnolencia diurna. Como respuesta, la seguridad cotidiana se resquebraja.

Tras el evento se presentan disociación ideo-afectiva, hipervigilancia, pesadillas o evitación y conducta bizarra. La psiquiatría denomina a este proceso psicológico, memoria traumática sensorial.

Aun sin impacto físico, puede existir daño psíquico evaluable.

A veces, sin embargo, el roce con la muerte redefine prioridades. El zumbido puede convertirse en una experiencia sensorial muy perturbadora.

El fenómeno acústico suele transformarse en recordatorio psicológico constante del peligro vivido, donde el oído no solo percibe un sonido, sino que la mente revive el instante en que la muerte pasó rozando.