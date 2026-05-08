Washington, EE.UU. — El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis.

La decisión forma parte del proceso de transparencia impulsado por el presidente Donald Trump, quien en febrero había adelantado la publicación de documentos vinculados a encuentros aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Según el comunicado oficial, el material podrá consultarse a través del portal oficial del Gobierno estadounidense, donde se publicarán nuevos archivos de manera progresiva.

El catálogo inicial incluye:

fotografías

documentos oficiales

videos

informes de inteligencia

En total, la primera entrega contiene 162 archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Participan varias agencias de inteligencia

La desclasificación involucra a múltiples organismos federales, entre ellos:

la Casa Blanca

la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI)

la NASA

el FBI

el Departamento de Energía

y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 para investigar estos fenómenos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que durante años estos documentos permanecieron ocultos bajo clasificación oficial.

“Estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, expresó. Quizas te invito a leer: Ejército de EE. UU. intercepta ataque de Irán contra buques en el estrecho de Ormuz

Obama reavivó el debate

La polémica volvió a intensificarse luego de que el expresidente Barack Obama hablara recientemente sobre vida extraterrestre en un pódcast.

Durante la entrevista, Obama aseguró:

“Son reales, pero yo no los he visto”. Posteriormente aclaró que nunca tuvo pruebas directas sobre contacto extraterrestre durante su presidencia, aunque reconoció que no descarta la existencia de vida fuera del planeta debido a la inmensidad del universo. Trump reaccionó a esas declaraciones acusando a Obama de revelar “información clasificada” y cometer un “grave error”.

El misterio del Área 51 vuelve al centro de atención

La publicación de estos archivos también reavivó las teorías sobre la famosa base militar Área 51, cuya existencia fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013.

Aunque el Gobierno estadounidense ha sostenido que la instalación fue utilizada para pruebas militares y aeronáuticas, durante décadas ha sido vinculada por teóricos y aficionados al supuesto ocultamiento de evidencia extraterrestre.

La desclasificación de estos archivos marca uno de los movimientos más amplios de transparencia sobre fenómenos aéreos no identificados en la historia reciente de Estados Unidos, alimentando nuevamente el debate global sobre la posible existencia de vida extraterrestre y los secretos guardados por el Gobierno estadounidense durante décadas.