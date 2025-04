A víctimas de Jet Set

llorar dentro de un pozo En la misma raíz desconsolada, Del agua, del sollozo. Del corazón quisiera: donde nadie me viera la voz ni, la mirada, ni restos de mis lagrimas me viera”. (A Federico García Lorca. Poema de Miguel Hernández)

La muerte llega en cualquier momento,

De alegría, de fiesta, de felicidad, de agonía, incluso.

No avisa,

No da señales.

No pregunta,

No suele tocar la puerta,

No distingue colores, edades, riquezas,

Simplemente llega como al azar,

Como si la vida fuera un simple juego de naipes,

Cuando nos toca a veces nos preguntarnos, ¿por qué yo?

¿Por qué él? ¿Por que ella? ¿Por qué nosotros?

Muchos habríamos cambiado nuestras vidas por la de ellos.

Pero así no funciona.

No es un intercambio.

No es quítate tú para ponerme yo.

Es una partida de ajedrez

donde peones, alfiles, caballos, torres, reinas y reyes

terminamos “jaque mate”.

No hay escapatoria.

No hay genios que puedan ganar la partida.

Inexorablemente todos terminamos sucumbiendo.

Es una tómbola donde jugamos todos a perder.

Nadie sale airoso.

La muerte dejó de ser un ministerio

el día que decidimos ser dioses jugando con la muerte

atentando contra la vida.

No aprendimos a vivir.

Tampoco aprendimos morir.

por eso lloramos,

por eso nos duele,

por eso sufrimos,

por eso sentimos que algo se nos muere cuando alguien nuestro, se nos muere.

PD: (Mas de 230 personas murieron aplastadas tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en lo que constituye la mayor tragedia ocurrida en la República Dominicana, donde casi nunca hay consecuencias tras hechos lamentables como esos, ni por ningún otro, sobre todo cuando involucran a personas de mucho poder político, económico y social…)