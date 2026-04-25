Los ejecutivos coincidieron que el país va en la «dirección correcta” en materia de innovación de herramientas tecnológicas agrícolas (Agritech), y que tiene “gran potencial”.

El uso de herramientas tecnológicas en la agricultura (agritech) avanza de manera significativa en la República Dominicana. Así lo consideran ejecutivos de PepsiCo, quienes indicaron que este es uno de los ejes principales de la empresa, junto con la implementación de prácticas regenerativas para mejorar el cultivo y su rentabilidad.

Cristóbal Sosa Villate, gerente general para República Dominicana y el Caribe, y Claudio Pichardo, gerente de Operaciones Agrícolas, explicaron a El Nacional que el acceso a innovaciones de última generación es progresivo en el país.

Ambos ejecutivos, previo al diálogo sobre tendencias y desafíos del sector agropecuario: Agro Futuro-RD, coincidieron que el país va en la «dirección correcta” en materia de innovación agrícola y que tiene “gran potencial”, aunque reconocen que el proceso de adopción tecnológica completa aún está en desarrollo.

“Vamos por buen camino. Ya estamos en el camino correcto, la tecnología no se detiene, todos los días salen nuevas actualizaciones. De hecho, eso es lo que estamos apostando y también ayudando a nuestros agricultores a que sigan ese ritmo de las innovaciones. Saber utilizarlas y sacarle el máximo potencial a esas tecnologías”, expresó Pichardo.

De su lado, Sosa Villate señaló que estas innovaciones permiten una mecanización eficiente que mejora la calidad de vida de los trabajadores y fomenta el relevo generacional en el campo. Además, indicó que estas iniciativas se desarrollan en conjunto con los productores locales, como parte de una estrategia de largo plazo.

“El uso de la mecanización es vital también para lograr una buena producción, porque ya son equipos diseñados para trabajos específicos. Vale la pena hacer esta inversión porque ayuda a ser mucho más eficiente el trabajo y a mejorar la calidad de vida de los agricultores. Muchas veces nos pasa que, sin la tecnología, las jornadas de trabajo son mucho más largas”, sostuvo Sosa.

El gerente de Operaciones Agrícolas de PepsiCo explicó que ya la empresa ha integrado diversas herramientas agritech para optimizar el uso de recursos y aumentar la productividad en el campo, en línea con la agricultura de precisión.

“Tenemos sensores de uso de agua que nos indican la cantidad y el momento exacto en que deberíamos regar, para hacer un uso más eficiente de este recurso. Por otro lado, los drones nos permiten monitorear enfermedades y detectar dónde están los problemas. También contamos con software y plataformas de captura de datos, porque en la agricultura hay mucha información que se recopila y se analiza para tomar decisiones con base en ella”, detalla Pichardo.

Ejecutivos de PepsiCo, Claudio Pichardo y Cristóbal Sosa Villate, durante conversación con El Nacional sobre las herramientas agritech implementadas en el país.

Agricultura regenerativa

En paralelo, los ejecutivos señalaron que la compañía impulsa prácticas vinculadas a la agricultura regenerativa, con el objetivo de preservar la salud del suelo y reducir el impacto ambiental de la producción.

“Apostamos a la inversión, la innovación tecnológica y la implementación de prácticas de agricultura regenerativa para cuidar y restaurar el suelo donde cultivamos, de modo que el agro se mantenga y pueda sostenerse en las siguientes generaciones. Siempre trabajamos de la mano con los agricultores para buscar nuevas prácticas, nuevas formas de producir y también nuevas variedades que permitan producir más en los mismos terrenos”, afirmaron.

En ese contexto, Pichardo explicó que una de las prácticas implementadas es el uso de compost como complemento a los insumos tradicionales. Sin embargo, aclaró que el enfoque no busca eliminar completamente los agroquímicos, sino equilibrar su uso con alternativas más sostenibles.

“Un ejemplo de agricultura regenerativa es el uso de compost. Este consiste en aprovechar estiércol de animales y restos de cosecha para sustituir parcialmente los agroquímicos y reducir nuestra huella de carbono. Así, se pasa de prácticas tradicionales a otras más sostenibles para devolverle al suelo lo que le quitamos”, sostuvo.