La Feria Agropecuaria Nacional 2026 registra una masiva asistencia de ciudadanos, desde su inicio el pasado jueves en la Ciudad Ganadera, donde miles acuden para aprovechar las ofertas de productos alimenticios.

En declaraciones a El Nacional, Aníbal Rosario, director de programas de Inespre, indicó que la gente ha respaldado la iniciativa con más de 5,000 visitas en su puesto para abastecerse.

“La gente va confiando todos los días más en la calidad y en la inocuidad que traen los productos, que son nacionales y llegan sin intermediarios”, señaló Rosario.

En ese sentido, detalló que el pollo entero se vende a 200 pesos, el cartón de huevos a 150 pesos, la libra de arroz selecto a 28 pesos y los plátanos a cinco pesos la unidad.

Yanel Acosta despacha la libra de arroz selecto a 28 pesos la libra en la Feria Agropecuaria.

Ofertas de la Feria

Durante un recorrido de este medio por la Feria, se constataron las ofertas que tenía ayer la Dirección General de Ganadería en su quiosco, que consistía en comercializar un pollo entero congelado y un cartón de huevo a 100 pesos cada uno.

“Estamos convocando a todo el pueblo dominicano a que venga a la Feria Agropecuaria Nacional”, declaró Abel Madera Espinal, director general de la entidad.

En cuanto al Inespre, la entidad oferta 56 productos de la canasta básica familiar a precios especiales en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, con el fin de impactar a miles de personas con la venta de productos.

Durante la feria, la institución tiene disponibles un millón 750 mil libras de carne de pollo, con un peso aproximado de cuatro libras y que también ofrecerán carnes de res y cerdo, arroz, huevos, salami, plátanos, guineítos, yuca, cebolla, ajíes, verduras y productos enlatados, entre otros alimentos de consumo básico.

Dinamismo comercial

Los vendedores confirmaron el dinamismo comercial, especialmente en rubros como el plátano. Pedro Contreras, comerciante del área, estimó ventas de hasta 25,000 plátanos diarios y aseguró que la afluencia superó las expectativas.

“Mira la fila cómo está. Hasta usted que quisiera plátano comprara a ese precio (cinco pesos la unidad)”, expresó Contreras.

El también vendedor Edward Ramírez indicó que las ventas fluyen positivamente y precisó que cuentan con inventario suficiente de pollo y arroz para satisfacer la demanda de los visitantes hasta las 7:00 de la noche.

El cartón de huevos se vende a 128 pesos en la Feria.

En ese sentido, Carlos Medrano, residente en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, calificó los precios como asequibles. De igual modo, Danaris Cárdenas, quien se trasladó desde el sector de Cristo Rey, manifestó que los precios de los pollos y los vegetales son favorables.

El sector ganadero también reportó un balance positivo en la exhibición de genética ovino-caprina. El productor José Montero destacó que la asistencia de este año supera a la del período anterior.

“Hoy mismo sábado esto está que la gente no deja tranquilos los animales”, expresó el productor ganadero en el establo donde, además, se exhiben vacas, toros, chivos, cabras, ovejas y otros animales.

Préstamos

En la Feria Agropecuaria, que concluye el próximo domingo 22 de marzo, el Banco Agrícola dispuso el financiamiento de hasta RD$3 millones a una tasa de feria del 6% anual, con especial énfasis en la aprobación de préstamos para la tecnificación y modernización de la producción agropecuaria.

El financiamiento está dirigido a medianos y pequeños productores, tanto individuales como organizados en cooperativas. El quiosco de la entidad impulsa el programa Campo Joven, que ofrece una tasa cero para jóvenes que deseen emprender en el sector agropecuario.

Entre las tecnologías presentadas se encuentran sistemas de producción hidropónica, cultivos de arándanos y frambuesas, tomates bajo ambiente controlado, acuicultura y drones para medición y fumigación, así como un cuarto frío alimentado con paneles solares, considerado una innovación en el país.