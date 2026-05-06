Ted Turner apostó por un canal que transmitiera noticias las 24 horas, rompiendo los esquemas tradicionales.

Murió este miércoles a los 87 años Ted Turner, el empresario que cambió para siempre la televisión informativa al fundar CNN, la primera cadena de noticias continua a nivel global. La información fue confirmada por Turner Enterprises.

Con una visión considerada audaz para su época, Ted Turner apostó por un canal que transmitiera noticias las 24 horas, rompiendo los esquemas tradicionales y convirtiendo a millones de personas en testigos inmediatos de los hechos más relevantes en todo el mundo.

Desde Atlanta, donde consolidó su carrera, levantó un poderoso conglomerado mediático que incluyó una “superestación” de televisión por cable y diversos canales de entretenimiento. También incursionó en el ámbito deportivo como propietario de los Braves de Atlanta.

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Su influencia trascendió los medios. Fue un activo filántropo, creador de la Fundación de las Naciones Unidas, defensor del desarme nuclear y promotor de causas ambientales. En ese ámbito, destacó por su papel en la reintroducción del bisonte en territorios del oeste estadounidense y por impulsar iniciativas educativas como la serie animada “Captain Planet”.

En reconocimiento a su impacto global, la revista TIME lo nombró “Hombre del Año” en 1991, resaltando su capacidad para transformar la manera en que las audiencias experimentan la historia en tiempo real.

Tras vender sus activos a Time Warner, se apartó del mundo empresarial, aunque siempre mantuvo a CNN como el logro más importante de su trayectoria.

Mark Thompson, presidente de CNN Worldwide, lo describió como un líder valiente y decidido, cuyo legado continúa siendo fundamental para la organización.

En los últimos años, Turner enfrentó problemas de salud. En 2018 dio a conocer que padecía demencia con cuerpos de Lewy y, a comienzos de 2025, fue ingresado por una neumonía leve, de la que se recuperó.

A su muerte, le sobreviven cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.