Abinader 51.3%, Leonel 20.5 y Abel 13.4 según sondeo

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader obtendría 51.3% de la intención del voto, contra un 20.5% de Leonel Fernández y 13.4 de Abel Martínez, según una encuesta publicada por una firma peruana.

Asimismo, de acuerdo al muestreo, realizado por la firma ABC Marketing, Abinader cuenta con una aceptación de 60.5% y un 61.1% de consultados entiende que va por buen camino.

A los entrevistados se les preguntó que si mañana fueran las elecciones presidenciales, por cuál candidato votaría. 51.3% dijo que por Luis; el 20.5% por Leonel Fernández; un 13.4% por Abel Martínez; 1.1% por Guillermo Moreno; 0.4% por Miguel Vargas y 13.3% no opinó.

La encuesta fue aplicada presencial del 26 al 30 de enero a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado en 1,200 personas mayores de 18 años.

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el trabajo que realiza día a día el presidente Abinader?, un 60.5% dijo estar de acuerdo, el 27.2% en desacuerdo y el 12.3% no opinó.

El muestreo también indica que el Gobierno de Luis Abinader va por buen camino

En tanto, 60.1% dijo que el país va por buen camino; un 33.7% mal y un 6.2% no opinó.

Candidatura presidencial

Cuestionado sobre si fuese a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 72.6% dijo que irá.

A la pregunta si entiende habrá o no una segunda vuelta electoral, el 52.1% dijo que no, mientras el 37.4% dijo que sí y un 10.5% no opinó.

En caso de una segunda vuelta, se preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (FP).

El 56.2% dijo que por Abinader; un 30.6% por Fernández, el 7.1% por ninguno y un 6.1% no opinó.