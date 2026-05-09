Cox fue una de las figuras más influyentes en la historia de las Grandes Ligas, tras liderar a los Braves durante una era dorada que convirtió al equipo en protagonista constante de la Liga Nacional durante la década de los 90.

Falleció este sábado Bobby Cox, el legendario dirigente de los Atlanta Braves y miembro del Salón de la Fama, a los 84 años, informó la organización de los Bravos, mediante un comunicado.

Cox fue una de las figuras más influyentes en la historia de las Grandes Ligas, tras liderar a los Braves durante una era dorada que convirtió al equipo en protagonista constante de la Liga Nacional durante la década de los 90.

Bajo su dirección, Atlanta conquistó 14 títulos divisionales consecutivos, cinco campeonatos de la Liga Nacional y la Serie Mundial de 1995, considerado el mayor logro de la franquicia en tiempos recientes.

Impacto de Cox

En 1991 protagonizó una de las mayores transformaciones del béisbol al llevar a los Braves del último al primer lugar, alcanzando la Serie Mundial frente a los Minnesota Twins en una recordada serie de siete partidos.

El histórico dirigente se retiró tras la temporada de 2010 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2014. Cox había sufrido un derrame cerebral en 2019 y permanecía alejado de la vida pública en los últimos años.