LOS ÁNGELES (AP) — Ajay Mitchell logró las mejores marcas de su carrera en playoffs con 24 puntos y 10 asistencias, y los Oklahoma City Thunder extendieron su racha invicta en los playoffs al borde de otra final de la Conferencia Oeste con una victoria de 131-108 sobre Los Angeles Lakers en el tercer partido de la segunda ronda el sábado por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 23 puntos y repartió nueve asistencias para el Thunder, que mejoró notablemente su récord a 7-0, tanto en estos playoffs en general como en sus siete partidos de esta temporada contra LeBron James y los Lakers. Oklahoma City es el sexto campeón defensor de la NBA en comenzar con un récord de 7-0 en la siguiente postemporada tras tres victorias sobre unos mermados Los Ángeles por una diferencia combinada de 59 puntos.

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El tercer partido fue sorprendentemente similar al segundo en muchos aspectos: los Lakers tuvieron que luchar desesperadamente para mantenerse a la par de los campeones en el tercer cuarto, solo para que los Thunder se distanciaran con su habitual eficiencia implacable cuando Los Ángeles finalmente flaqueó. Chet Holmgren anotó 18 puntos y capturó nueve rebotes para Oklahoma City, que superó a los Lakers por 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en la recta final.

“Creo que la primera mitad no fue la mejor, y en el vestuario hablamos de ello y supimos que teníamos que ajustarnos y mejorar”, dijo Mitchell, quien continuó su ascenso en la postemporada anotando al menos 14 puntos por sexto partido consecutivo. “Creo que hicimos un gran trabajo al salir del descanso”.

El cuarto partido se juega el lunes por la noche en Los Ángeles.

James anotó 19 puntos, repartió ocho asistencias y capturó seis rebotes, mientras que Austin Reaves aportó 17 puntos y nueve asistencias. Sin embargo, ambos astros tuvieron un bajo porcentaje de acierto en tiros de campo, con un total combinado de 12 de 32, y los 21 puntos de Rui Hachimura no fueron suficientes para que Los Ángeles se mantuviera en la lucha por el título.

“Tuvimos momentos en la primera mitad que fueron realmente buenos para nosotros”, dijo James. “En el tercer cuarto, no encestamos, no defendimos bien ni conseguimos frenarlos y permitimos que nos sacaran del partido”.

Gilgeous-Alexander logró su mejor marca anotadora de la serie a pesar de fallar nueve de sus primeros once tiros, en medio de otro esfuerzo defensivo concertado por parte de los Lakers sobre el MVP de la NBA, aunque con menos dobles marcajes que en los dos primeros partidos de la serie.

“Obviamente, estas no han sido mis mejores actuaciones”, dijo Gilgeous-Alexander. “Pero creo que he podido ayudar al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Si el resto de los playoffs o el resto de mi carrera fueran como en los últimos partidos, estaría conforme, porque ganamos”.

Luke Kennard aportó 18 puntos para los Lakers, que han perdido cinco de sus últimos seis partidos desde mediados de la primera ronda contra Houston.

“Son un equipo de baloncesto increíble”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Por tercer partido consecutivo, estuvimos muy igualados después de dos cuartos y medio. Intentamos diferentes alineaciones, diferentes coberturas. Aun así, perdimos esos minutos. Repito, tenemos que mejorar, pero no me doy por vencido en la serie. Vamos a intentar ganar el lunes. Vamos a intentar alargar la serie”.

Luka Doncic, máximo anotador de la NBA, se perdió su decimocuarto partido consecutivo con los Lakers tras sufrir una distensión en el tendón de la corva el 2 de abril en Oklahoma City. No se cree que esté cerca de recuperarse de una lesión que suele requerir dos meses de rehabilitación.

A excepción de Gilgeous-Alexander, los Thunder comenzaron el tercer partido con una excelente puntería. Aun así, Los Ángeles logró una ligera ventaja al descanso gracias a los 16 puntos de Hachimura.

Oklahoma City remontó esa desventaja con una remontada metódica tras el descanso, llegando a tener una ventaja de 13 puntos en el tercer cuarto.

Jalen Williams, tercer máximo anotador del equipo, se perdió su quinto partido consecutivo con los Thunder debido a una distensión en el tendón de la corva.