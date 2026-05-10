El ejercicio del periodismo atraviesa una etapa de profundas transformaciones marcada por el avance tecnológico, la inteligencia artificial y el cambio en los hábitos de consumo de información, generando incertidumbre entre estudiantes de comunicación y periodistas en ejercicio sobre el futuro de la profesión.

En las redacciones conviven actualmente distintas generaciones, desde los denominados “Baby Boomers” hasta las generaciones “Millennial”, “Z” y “Alfa”, estas últimas consideradas nativas digitales, acostumbradas a desenvolverse en plataformas tecnológicas y ecosistemas virtuales que redefinen la producción y difusión de contenidos.

Mientras periodistas veteranos recuerdan las antiguas máquinas de escribir y el uso de teletipos, las nuevas generaciones desarrollan su trabajo en entornos digitales dominados por redes sociales, inteligencia artificial, Big Data y herramientas automatizadas de comunicación.

Especialistas sostienen que la llamada Cuarta Revolución Industrial, basada en la integración del mundo físico y digital, ha provocado cambios disruptivos en la prensa tradicional y plantea desafíos sobre la sostenibilidad de los medios impresos.

El editor y teórico Philip Meyer pronosticó hace más de dos décadas que el último periódico impreso circularía en 2043, debido al aumento de los costos de impresión y a la migración de la publicidad hacia plataformas digitales como Google y Meta.

Sin embargo, otros expertos consideran que los periódicos impresos podrían sobrevivir como productos especializados dirigidos a sectores académicos, económicos y políticos, enfocados en contenidos de profundidad y análisis.

Analistas coinciden en que el principal reto del periodismo será preservar la ética, la credibilidad y la independencia profesional en medio de un escenario dominado por la inmediatez, las redes sociales y el auge de la inteligencia artificial.

Pese a la incertidumbre, especialistas afirman que el periodismo no desaparecerá, sino que deberá transformarse y adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas sin renunciar a su función esencial de informar con veracidad y responsabilidad.