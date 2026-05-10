CLEVELAND (AP) — Tras colapsar en los momentos decisivos de los dos primeros partidos de las semifinales de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers consiguieron jugadas cruciales en los últimos tres minutos gracias a James Harden y Max Strus para reincorporarse a la serie contra los Detroit Pistons.

Harden anotó tres canastas importantes y Strus robó el balón y anotó la canasta que les dio la ventaja en la victoria de los Cavaliers por 116-109 el sábado, reduciendo la ventaja de los Pistons a 2-1.

“Sabemos lo importante que es conseguir esta primera victoria para empatar la serie. Así que, en realidad, fue una victoria de equipo en la que muchos jugadores contribuyeron esta noche”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. Puedes leer: Cavaliers hacen valer su condición de favoritos y dominan a Raptors en Juego 7

Los Cavaliers buscarán igualar la serie cuando reciban el cuarto partido el lunes por la noche.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 35 puntos y 10 rebotes, mientras que Harden terminó con 19 puntos y Jarrett Allen anotó 18.

Hubo 11 cambios de liderazgo, el último de ellos a falta de 2:28 para el final, cuando Strus saltó para interceptar el pase de Cade Cunningham a Daniss Jenkins cerca del centro de la cancha. Strus luego superó a Cunningham y Jenkins para anotar una bandeja y darle a los Cavaliers una ventaja de 106-104.

“Eso lo cambió todo. Nos dio la ventaja, conseguimos un par de paradas defensivas y un par de canastas, y listo, el partido se acabó”, dijo Harden.

Strus dijo que transcurrieron entre 3 y 4 segundos desde que comenzó la jugada de saque de banda cuando calculó el momento justo para saltar y realizar la jugada.

“Mi trabajo es ayudar a ganar de cualquier forma”, dijo Strus, quien terminó con siete puntos, cinco rebotes y un robo. “Algunas noches se trata de tirar. Otras, de defender. Otras, de rebotes. Hoy no me llegó el balón, pero no me importa. Mientras nuestro equipo gane, solo quiero marcar la diferencia y encontrar la manera de ganar”.

También fue la primera de tres pérdidas de balón consecutivas de Cunningham, quien logró su segundo triple-doble en postemporada con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero también cometió ocho pérdidas de balón.

“No quiero decir que fueron pérdidas de balón por descuido, porque me importa mucho. Simplemente fueron malas pérdidas de balón”, dijo.

Harden, quien recibió muchas críticas por las pérdidas de balón en los momentos decisivos de los dos primeros partidos, mantuvo a los Cavaliers al frente con canastas importantes. El veterano de 17 años anotó un tiro en suspensión de 4,8 metros para ampliar la ventaja a 108-104. Tras una espectacular clavada de Cunningham, Harden encestó un tiro flotante de 2,1 metros para volver a poner la ventaja a cuatro puntos.

Cunningham respondió con un triple antes de que Harden diera el golpe decisivo a falta de 25 segundos con un triple tras un paso atrás, mientras era defendido por Harris, para poner el marcador 113-109.

Mitchell alcanzó los 2000 puntos en postemporada en su partido número 73, igualando el tercer puesto entre los jugadores en activo y el noveno en la historia de la NBA. Afirmó que el desempeño de Harden demostró por qué no estaba preocupado tras dos partidos complicados en Detroit.

“Creo que lo más importante es su constancia. No se centra en los resultados. Lo más importante es que lo hemos visto brillar y, tanto para mí como para el grupo, seguimos diciéndole: ‘Sabemos quién eres. Sigue siendo tú mismo’. Lo hemos visto jugar a un nivel altísimo, así que no tenemos ninguna duda de que seguirá siendo un jugador excepcional”, dijo Mitchell. “Puede que no todos los partidos sean así para él, para mí, para quien sea. Pero se trata de mantener la calma y encontrar la manera de influir en el juego”.

Tobias Harris aportó 21 puntos para Detroit, que vio truncada su racha de cinco victorias consecutivas en los playoffs.