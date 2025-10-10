Santo Domingo (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado y a “todo el pueblo venezolano que la ha acompañado” por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos”, indicó Abinader en su cuenta de X.

El presidente Abinader señaló que Machado es “un faro de esperanza” para Venezuela y para el mundo.

Machado se convirtió en la séptima persona latinoamericana en ganar la distinción y fue calificada por el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, de “valiente y comprometida defensora de la paz” y “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina».

El Comité resaltó su papel unificador de la oposición en su demanda de “elecciones libres y un gobierno representativo” para Venezuela, que “ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a convertirse en un Estado autoritario y brutal que hoy sufre una crisis humanitaria y económica».

Machado ha reclamado “elecciones libres y justas” en Venezuela desde hace más de 20 años, cuando fundó el movimiento Súmate.